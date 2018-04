Gimnasia en Orán, para "construir" su historia, y River por la hazaña en Jujuy

Gimnasia y Tiro de Orán está dispuesto a “construir” una historia gloriosa en su tránsito por el Federal C en busca del tan soñado ascenso de categoría. Una campaña -hasta ahora- impecable, un equipo que logró una identidad y hacerse respetar en el transcurso del campeonato y un plantel humilde y austero y con un poderoso hambre de gloria, por sobre todas las cosas, sustentan su ilusión en la competencia.

El lobo oranense, de la mano de Miguel “Mono” Cejas en la conducción técnica, buscará dar el primero de tres pasos rumbo a la gloria cuando reciba en su renovado y flamantemente habilitado estadio esta tarde a los jujeños de Deportivo El Constructor, a las 16, por el choque revancha de cuartos de final.

Gimnasia necesita ganar por cualquier marcador en los últimos 90 minutos de la serie para llevarse la llave y allanar su camino, ya que en el choque de ida, en Jujuy, lograron rescatar un valioso empate 2 a 2.

Para la oportunidad, el lobo plasmará una defensa renovada, ya que en la ida vieron la roja tres de sus zagueros, Montero, Segobia y Sosa. Los reemplazarán en la ocasión Juárez, Mamaní y Meri.

El tripero, obligado afuera

No será nada fácil el desafío que tendrá esta tarde River de Embarcación frente al complicado Defensores de Fraile Pintado en la localidad homónima, distante a 65 kilómetros al noreste de San Salvador de Jujuy. El tripero del norte del país no pudo sacar la ventaja deseada en el choque de ida disputado en el Monumentalito, donde luego de mucho lucharla empató 0 a 0 en un deslucido partido.

El representativo de Embarcación, si es que quiere mantener las chances intactas de volver a una cuarta categoría de ascenso, necesita imperiosamente cambiar la imagen y ser más expeditivo ante un hueso duro de roer que se armó para subir al torneo Regional Amateur Federal del 2019.

Defensores de Fraile y River se verán las caras a las 16.30 con el arbitraje de Javier Bustelo, de la Liga Salteña. El ingreso de Julián Morales por Rodríguez en ataque será el único cambio en el once salteño.

Los otros cruces de cuartos de final en la llave Norte Yunga, serán: Atlético San Pedro (1) vs. Río Grande de La Mendieta (1) y Racing de La Quiaca (2) vs. Deportivo Pampa Blanca (2) (ambos arrancan a las 16).

Las formaciones

GIMNASIA (O) EL CONSTRUCTOR

M. Cabana Paz

E. Juárez Navarro

G. Mamaní Méndez

D. Tolaba Vaquel

J. Meri Cruz

M. Juárez Carrizo

F. Ojeda Ramos

E. Álvarez M. Montero

C. Eguez Segobia

G. Mazza Garrido

Cardozo Casasola

DT: M. Cejas DT: N. Escalante

Estadio: Gimnasia (Orán)

Árbitro: Martín Laborda

Hora de inicio: 16

F. PINTADO RIVER (E)

V. Barovero J. Barroso

I. Rodríguez A. Añez

C. Sanabria J. Perales

P. Santillán C. Uro

F. Fernández G. Miranda

J.P. Senzano G. Juárez

R. Ailán E. Pereyra

L. Celaye J. Cáceres

G. Torrado B. Erazo

C. Maigua L. Guevara

S. Castillo L. Rodríguez

DT: J. Ayala DT: J. Miranda

Estadio: Fraile Pintado

Árbitro: Javier Bustelo

Hora de inicio: 16.45