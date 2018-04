Se casó Dalma Maradona con Andrés Caldarelli 

Finalmente, Dalma Maradona dio el sí con Andrés Caldarelli, su novio desde hace cinco años. Aunque en primera instancia se dijo que ingresaría del brazo de su tío paterno, Lalo Maradona (foto), no fue así, ya que lo hizo junto a su madre, su hermana Gianinna y su sobrino Benjamín Agüero, quien llevó los anillos.



La pareja fue bendecida a través de una ceremonia especial no religiosa a cargo del psicólogo social Lito Dorfman, quien fuera contratado en el año 2002 por Telefe para oficiar las ceremonias de casamiento que se realizaban en el programa La Gran Propuesta, que condujo Claribel Medina.

“Dalma caminó hasta el altar, la esperaba Andrés. Cuando hay emotividad y amor de verdad todo sale bien, fue muy lindo”, expresó Dorfman al dejar el lugar.

Uno de los momentos más emotivos fue el ingreso de la novia con el Ave María entonado nada más y nada menos que por Luciano Pereyra, quien sin embargo luego se retiró y no se quedó a formar parte de la fiesta.

Como testigos, unos 350 invitados entre los que se encuentran algunos VIP como Jey Mammon, Mica Vázquez, Diego Iglesias, Fernando Burlando, Barby Franco, Sergio Goycochea y su hija Paloma, entre otros.

Goycochea, hija de “Goyco”, compartió los momentos previos de la familia antes de partir rumbo a la ceremonia en Pilar

“Íntimo no, pero soy muy amigo, la quiero mucho a Dalma y a Andrulo”, afirmó Jey Mammon, uno de los primeros en llegar al lugar. “Me parece que no es por una exclusiva ni nada, es más por el cuidado del disfrute de ellos”, agregó, consultado por el hermetismo en torno a la ceremonia.

Otra que se detuvo a hablar con los periodistas fue Mica Vázquez, otra de las grandes amigas de la novia en el medio, quien contó que el regalo era “algo que va a ser parte de la fiesta”.

En tanto, Pochi, madre de Claudia y abuela materna de Dalma, minimizó la ausencia del “Diez” en la celebración. “No importa, la vamos a pasar bien igual”, lanzó.

Si bien estuvo prohibido el uso de celulares dentro del salón, muchos de los invitados famosos aprovecharon para compartir imágenes de sus preparativos antes de la ceremonia a través de sus redes sociales.

El último invitado famoso en llegar al lugar fue el actor Pablo Echarri, en compañía de su mujer, Nancy Dupláa, quienes ingresaron cerca de las siete y media de la tarde. Aunque, claro, está, si bien posaron para las cámaras, no hablaron por el pacto de confidencialidad que tienen con los novios.

Los detalles

Se supo que el vestido fue del diseñador venezolano Ángel Sánchez, que Dalma compró especialmente durante un viaje a Nueva York. Claudia Villafañe, su madre, trabajó meses en la ceremonia y fiesta para que ningún detalle quedara librado al azar.

Decorado en la gama de los colores gris topo y crudo y más de dos mil luces distribuidas estratégicamente, el lugar fue testigo de un festejo hasta bien entrada la madrugada de hoy con show en vivo de Damas Gratis y Los Totora como grandes atracciones.

Además, el salón elegido para el gran momento cuenta con una suite especial para los novios, un playroom para los más chicos y estacionamiento privado, entre otras comodidades.

Obviamente, la seguridad del evento tampoco fue un tema menor. Y, si bien finalmente no estuvo Diego Maradona, participaron del operativo 18 inspectores de tránsito, además de agentes de la Policía local de Pilar.

En tanto, en las inmediaciones del lugar se dispuso de un vallado especial y un food truck para que el periodismo pueda trabajar cómodamente. Si bien en un principio se especuló con que los novios podrían salir a dar la foto a la prensa, finalmente no fue así.