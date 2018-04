Rossi, Capitanich, Kicillof o Rodríguez Saá, posibles candidatos de UC en 2019

El diputado del Frente para la Victoria Andrés Larroque minimizó hoy la posibilidad de que el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, sea candidato presidencial de Unidad Ciudadana en 2019, y en cambio mencionó los nombres del jefe de bloque en la Cámara baja, Agustín Rossi, del intendente de Resistencia, Jorge Capitanich, del exministro de Economía Axel Kicillof y del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá.

Asimismo, definió a la senadora nacional como "la dirigente opositora más importante" del país, pero "no la única".

"Eso se lo ha ganado por su consecuencia política, por ser consecuente y no comulgar con el poder económico en Argentina. La sociedad le tiene mucha confianza, pero que sea la dirigente más importante no quiere decir que sea la única", explicó en diálogo con Radio Cooperativa.

Consultado sobre si Máximo Kirchner está dentro de la nómina de dirigentes con chances de ser precandidatos del kirchnerismo, Larroque señaló que "hay compañeros más instalados".

"Hay otros compañeros y compañeras que hoy están más instalados para ese debate, vamos a ver", indicó Larroque.

Al respecto, agregó: "Agustín Rossi es el presidente de nuestro bloque, también está ´Coqui´ Capitanich, Alberto Rodríguez Saá, Axel Kicillof, hay muchos compañeros que están caminando".

Durante el último fin de semana, Rossi comenzó a mostrarse de campaña en una recorrida por doce localidades de la Quinta Sección.

Sin embargo, según pudo saber NA de fuentes del kirchnerismo, el rosarino no estaría interesado en una candidatura presidencial suya sino que se ofrece como un articulador de Unidad Ciudadana, con la idea fija en demostrar la necesidad de la unidad del peronismo con Cristina Kirchner.

Las fuentes consultadas aseguraron que Unidad Ciudadana llegará a las PASO del año que viene con una fórmula propia, en tanto que la mayoría en ese espacio se ilusionan con que la boleta presidencial sea encabezada otra vez por la expresidenta.