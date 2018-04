Llegó la respuesta oficial por el Dakar 2019

Fue un secreto a voces cuando la edición 2018 del Rally Dakar llegaba a su fin y el salteño Kevin Benavides se transformaba en el mejor piloto sudamericano de la historia en la competencia. Entre el 19 y 20 de enero, durante el último campamento dakariano, los organizadores miraban para los costados cuando les consultaban por el próximo trazado y, tras diez años ininterrumpidos, la carrera más difícil del planeta ponía en duda la participación de nuestro país. Ayer, un medio cordobés habló con el ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, quien por primera vez confirmó que están en “crisis” para organizar el Dakar 2019.

A fines de febrero hubo nuevos sondeos y Perú se transformó en el primer país confirmado. Chile iba a anunciar su presencia en marzo, tras la asunción de Sebastián Piñera a la presidencia trasandina, pero aún no tocó el tema, pese a que tuvo una reunión con Etienne Lavigne, el director del Dakar. Ecuador pidió ser tenido en cuenta por primera vez, Paraguay preguntó, Bolivia esperó y la Argentina no dio respuestas.

El Tribuno consultó a fuentes vinculadas a ambas partes (ASO y el Gobierno nacional) en marzo pasado y en ambos casos confirmaron que el rumor del alejamiento crecía con el correr de los días, especialmente por parte de las autoridades de nuestro país. La nota tuvo una fuerte repercusión, donde también se comentó que Bolivia iba a ser excluida por diferentes cuestiones (pedido de los pilotos, debido a las complicaciones del trayecto y también por las protestas que hubo este año contra el presidente de ese país, Evo Morales).

La confirmación oficial, en principio, iba a estar a fines de marzo y después se estiró para este mes, aunque no hay fecha confirmada. Pero ayer, por primera vez hubo una palabra oficial, la de Santos, al diario La Voz del Interior.

“Empezamos a estar en crisis para hacer el Dakar 2019. Creo que la voluntad de ellos es que Argentina sí esté. El tema es que hoy no sé si el Ministerio de Turismo puede seguir siendo el que afronte el 100 por ciento del costo del Dakar. Yo, presupuestariamente, ya no estoy en condiciones de asumirlo”, sostuvo.

Santos contó que Salta y otras cuatro provincias por donde pasó esta edición del Rally Dakar (Catamarca, La Rioja, San Juan y Córdoba) debieron aportar 333 mil dólares cada una.

“Algunas provincias colaboraron, pero de todos modos nosotros somos los que estamos sosteniendo solos el Dakar”, contó al medio cordobés.

Bajar el déficit

Santos fue claro al responder que “mi crédito presupuestario es limitado porque además, y no es que me esté quejando, soy parte de la decisión de bajar el déficit en Argentina”.

“Somos muy serios en el manejo de los fondos. Esto no quiere decir que el Dakar no sea importante. Pero tengo que ver, desde el punto de vista del impacto directo como efecto turístico, si esa misma plata puesta ahí, o puesta en otro lado, dónde me rinde más”.