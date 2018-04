Feroz cruce entre Natacha Jaitt y Mercedes Ninci en la mesa de Mirtha Legrand

Natacha Jaitt y Mercedes Ninci protagonizaron un feroz cruce en la mesa de Mirtha Legrand. “La Chiqui” debió intervenir en más de una ocasión para calmar el tenso momento.

“Llamen a los bomberos, va a salir fuego de esta mesaza”, anticipó Mirtha antes de presentar a los invitados, y así fue.

En medio de las denuncias que estaba realizando Jaitt contra periodistas, conductores y actores, entre otros, apuntó directamente contra el titular de la ONG La Alameda, Gustavo Vera. En ese momento, Ninci, quien es “íntima amiga” del exlegislador porteño mostró su enojo al escuchar que lo relacionaba al tema y lo negó rotundamente.

“Si hace 10 años que se sabe, ¿por qué nadie lo denunció?”, preguntó Ninci sobre los abusos en las inferiores de Independiente. “Los chicos no denunciaban por miedo, porque no tenían recursos”, respondió Natacha.

Y luego lanzó: “Vos sos novia de Gustavo Vera, ¿no?”. “No, es íntimo amigo mío”, dijo Ninci.

Entonces la morocha arremetió con una acusación brutal: “¿Sabías que Gustavo Vera es pedófilo? ¿Sabías que baja prostíbulos y se los queda ilegalmente? ¿Sabías que tengo un estudio hecho y tengo videos filmados de prostitutas que hablan?”. “Estás diciendo cualquier estupidez. Al contario, trabaja en una ONG. Cuando tengas las pruebas, presentalas en la Justicia”, interrumpió la periodista.

Ahí Natacha reveló que trabajó para una empresa, cuyo nombre prefirió mantener en secreto, que le dio “varios casos para investigar” y el primer caso “es el de tu amigo”, le dijo a Ninci. “Es una barbaridad lo que estás diciendo. Es todo mentira. Estás hablando de un amigo mío. Tirar cualquier estupidez al aire es una irresponsabilidad”, agregó.

Es un caso que me dieron a investigar, manejaba prostíbulos, andaba con prostitutas” a lo que la periodistas recriminó: “No es cierto, él denunció la trata durante años, su conducta es intachable”.

Lejos de bajar la guardia, Natacha arremetió contra Ninci: “Esto que está acá es una cosa hipócrita, con doble moral, y ni hablemos del amiguito que tiene”.

Por su parte, la periodista ayudó a que la tensión creciera al intentar chicanear a la morocha: “La gente sabe quién es Natacha Jaitt y quién soy yo. La gente sabe de qué trabajo yo y la gente no sabe de qué trabaja ella, o lo supondrá”. “Soy prostituta, ¿tenés algún problema?”, retrucó Natacha.

Luego se refirió al RR.PP. Leonardo Cohen Arazi, quien se encuentra preso en la Unidad Penal 40 de Lomas de Zamora por estar implicado en la causa caratulada como “abuso sexual, promoción y facilitación de la prostitución” de menores del club de Avellaneda, y aseguró que él era el nexo entre gente del medio y los menores.