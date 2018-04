El Centro Cultural tiene que ser una realidad antes que concluya mi gestión”

Hoy en horas de la tarde el Concejo Deliberante se apresta a aceptar la renuncia a la intendencia de Tartagal presentada en diciembre pasado por el actual diputado nacional Sergio Leavy.

Aunque trascendió que la bancada radical que se presentó en la Justicia por ese mismo tema en diciembre pasado, no aceptará esa decisión del ahora legislador nacional, pero los votos del oficialismo alcanzan para aprobarla. De esa manera su hermano Eduardo Leavy pasará de ser presidente del Concejo Deliberante a intendente interino. “Chanchín” Leavy se refirió a las prioridades que ocupará su gestión hasta la elección del próximo intendente de Tartagal.



¿Por qué hasta ahora no había brindado entrevistas salvo una que otra declaración?

Fue por una cuestión de decoro y de respeto a mis pares del cuerpo deliberativo porque todos asumimos como concejales. En este momento se produce un cambio en lo institucional en Tartagal porque con la renuncia de Sergio paso de ser presidente del Concejo Deliberante a ocupar el cargo de intendente interino de la ciudad. Quiero resaltar que mis pares del cuerpo me acompañaron en todo momento desde que quedé a cargo del ejecutivo municipal y apenas se conoció el problema de las inundaciones en el Chaco Salteño me autorizaron a disponer de recursos municipales que no estaban previstos en ninguna partida ya que los damnificados eran de otro municipio, para solventar los lugares de evacuación y adquirir todo lo que se compró para los damnificados. Esos recursos oportunamente los recuperaremos de la provincia y ya les envié el informe apenas se inició el período de sesiones porque ese era mi compromiso.

¿Cómo encarará la gestión hasta la asunción del nuevo intendente de Tartagal?

Tuve la gran ventaja de que la administración municipal de Tartagal estaba saneada y en plena marcha y ganamos un tiempo precioso.

No tuve que salir a buscar funcionarios que me acompañen, que entiendan cuál era el rumbo que quería darle a la gestión y de hecho no hice prácticamente ningún cambio porque quienes acompañaron a Sergio durante estos años están prácticamente en los mismos cargos. Eso me dio la posibilidad de poder negociar con los gremios y que les otorguemos el 20 por ciento, el mejor aumento de sueldo de toda la provincia a los municipales de Tartagal. Pudimos comprar dos camionetas doble tracción para darle vehículos a Desarrollo Humano, Dirección de Tránsito y de Fiscalización y Control. Tenemos déficit en vehículos y maquinarias y por eso me voy esta semana a Buenos Aires para ver por dónde podemos gestionar y conseguir los recursos.

¿Y en cuanto a otras gestiones?

En ese viaje a Buenos Aires aprovecharé para reunirme con gente del Banco Patagonia porque hace mucho tiempo que tenemos la firme intención de pedirles que se instalen con una sucursal en Tartagal, como lo hizo en Orán, porque muchos empleados púbicos cobran sus haberes en esa entidad bancaria como el personal de la universidad, de Gendarmería Nacional y de la Policía Federal que se instalará con una dotación muy importante de personal, según tenemos información.

También quiero conocer qué posibilidades y en qué ministerios, secretarías o direcciones hay disponibles líneas de crédito de manera de elaborar proyectos en Tartagal, presentarlos y hacerles el seguimiento. No quiero caer en eso de decir que la Nación no nos da nada si no hemos presentado los proyectos para obras de agua, cloacas, viviendas o lo que sea necesario bajar para Tartagal.

¿Cuáles son las demandas de los tartagalenses?

La gente pide trabajo porque acá trabajo tienen los empleados estatales, unos cuantos de la industria del petróleo y empleados de comercio que cada vez son menos. No tenemos una sola chimenea por decirlo de algún modo.

En enero el padrón de los empleados de comercio bajó un 5 por ciento; están cerrando locales porque la situación económica es realmente muy preocupante.

Pero no solamente los registrados se quedan sin trabajo sino también los que están en negro. Pero es una preocupación general y la conversamos los intendentes con el gobernador cuando estuvimos reunidos en Embarcación.

¿Qué obras se concretarán en Tartagal con recursos ya asignados?

Estamos poniendo mucho énfasis en la construcción de la Casa de la Cultura; es un tema un tanto engorroso porque estaba judicializado, pero en estos días Obras Públicas de la Provincia se hará cargo del predio ubicado frente a la plaza San Martín para pasarlo al municipio. Tenemos los planos, parte de los recursos y queremos comenzar lo más antes posible. No quiero terminar esta gestión sin que Tartagal tenga su gran Centro Cultural. Paralelamente estamos comenzando un corredor -asfalto, luminarias, defensas-, pero estamos esperando que concluyan las lluvias para la puesta en valor del predio de la capilla de La Loma donde llegará ese corredor. Estamos haciendo defensas y encauzamientos en la comunidad Virgen de la Peña para proteger el santuario y en el paraje Tranquitas, donde tenemos el matadero municipal. Y estamos por colocar asfalto vituminoso en las 13 cuadras de la avenida Colón desde el cementerio municipal hasta la ruta nacional 34 y desde la ruta hasta la escuela del barrio Roberto Romero.

Una tercera obra de asfalto queremos concretarla en el paraje Tranquitas pero todo dependerá de la disponibilidad de recursos. El vituminoso aumentó en un 500 por ciento. Queremos comprar una barredora industrial para que opere en el ejido céntrico y que los trabajadores eventuales que hacen el trabajo en forma manual se desplacen a todos los barrios. Los vecinos, haciendo un gran esfuerzo, están pagando sus tasas tomando más conciencia de mantener limpia la ciudad y tenemos que responder con más servicios. Nos falta más iluminación porque se pavimentaron o asfaltaron 500 nuevas cuadras y seguimos teniendo el mismo personal que antes de concretar ese plan de obra pública.

¿Y el tema del agua?

Es difícil de resolver, por iniciativa del municipio se hizo un estudio en la zona oeste para analizar la posibilidad de perforar pozos pero los resultados no fueron los esperados. He visto que se anunció por parte de la Provincia la obra del acueducto y los pozos en Yacuy, pero lo que se haga tiene que ser con una proyección de varios años.

Tartagal crece como ninguna ciudad ni pueblo de Salta y eso lo vimos con el tema de las inundaciones en el Chaco porque muchas familias que vinieron evacuadas decidieron quedarse. Desde que soy chico en Metán viven alrededor de 30.000 personas pero en Tartagal cada año se suman más y más familias, así que con las obras de agua, electricidad, pavimentación o cualquier servicio siempre vamos atrás de la necesidad.

¿Cómo está el proyecto de la sociedad del estado Tartagal Productiva?

La abastecedora de cerdos que conformamos como la primera sociedad del Estado municipal que se abastece con producción local va tan bien que en pocos meses será un proyecto autosustentable; pretendemos que administre toda esa cadena de valor que va desde el matadero municipal para hacerlo económicamente redituable.

Hoy en día necesitamos multiplicar la producción de cerdos para comenzar a sacar un producto de excelente calidad y precio para todo el mercado regional. En la zona hemos logrado romper la estacionalidad y ahora se consume cerdo y sus derivados semanalmente por su precio y su calidad. Pero concretar esto le llevó al municipio varios años porque se comenzó con bajar líneas de créditos a los pequeños productores, capacitarlos, invertir en maquinarias e infraestructura, mejorar las instalaciones del matadero y cumplimentar muchos requisitos para estar acorde con organismos como Senasa, AFIP y tantos otros.