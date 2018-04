El peregrinar de vecinos paratratar de evitar el corte de servic ios

Una imagen preocupante, que refleja la dura realidad por la que atraviesan muchas familias humildes y comerciantes de Metán, fue la larga cola de ayer en la empresa Edesa para pagar boletas atrasadas y evitar el corte de energía eléctrica.

"Soy jubilada y tuve que pedir plata prestada a un vecino para pagar los $690 de luz y agua, que dentro de todo parece poco, comparado a lo que le están haciendo a los otros vecinos, pero que en realidad para mí es mucho porque gano $5.900 por mes y todavía no cobré", dijo doña María Angélica Arancibia, una vecina de Villa San José, que ayer estaba en la fila para abonar su boleta atrasada.

Esta situación no hizo más que confirmar lo que se venía rumoreando. En muchos casos, los jubilados se están viendo obligados a pedir préstamos sólo para pagar las boletas.

"Si me cortan la luz qué voy a hacer, porque yo vivo sola. Encima esta es la boleta anterior y ya me llegó la nueva. Lo peor es que también se paga mucho de agua y no sirve para nada", destacó indignada.

Solamente la semana pasada la empresa Edesa cortó la energía eléctrica al menos a 200 comerciantes y vecinos de San José de Metán y tenía la orden para ejecutar otros 100 cortes.

En la comuna

"Esta situación es realmente preocupante, por eso esta mañana (por ayer) me reuní con mi gabinete y con el asesor legal de la Municipalidad, para tratar de presentar un recurso o buscar una salida a esta situación, principalmente para tratar de proteger a los más humildes", dijo el intendente Fernando Romeri.

A la localidad del sur provincial llegaron ayer representantes del Ente Regulador de los Servicios Públicos para conocer las inquietudes de vecinos y autoridades y para brindar asesoramiento sobre la tarifa social.

No pueden afrontar

"Vine ahora a pagar la boleta anterior porque no tenía para hacerlo antes. Hicimos un esfuerzo con mi marido, que es albañil, para juntar el dinero para abonar la luz y todavía nos quedan otras deudas pendientes", dijo Alicia Salas, una vecina del barrio Fátima, quien también realizó ayer la larga cola en la oficina local de Edesa.

"Ahora tengo que pagar una boleta de $2.704,21, solamente de luz son $2.008,60 y $439, 86 de agua más el alumbrado y otros ítems. Esto se nos hace muy difícil porque la situación económica está muy fea. Además, es mucho lo que pagamos porque es una casa de familia, tenemos el tele, el lavarropas y la heladera y no hay un alto consumo. Pero si no pagamos, mañana (por hoy) nos cortan", destacó la vecina.

"Mis vecinos del barrio están todos en la misma situación. Si esto sigue así no sé qué es lo que vamos a hacer", indicó.

A las 8.20 de ayer la cola en la empresa Edesa se seguía agrandando y por momentos lloviznaba en la zona, por lo que los usuarios soportaron el agua hasta poder ser atendidos en la ventanilla para efectuar el pago a contrarreloj.

