En Antilla reclaman la presencia del gobernador por obras inconclusas

Muchos son los reclamos que se hicieron sentir luego de dar a conocer la situación por la que atraviesa la escuela primaria N§ 4413, donde los chicos no pueden estudiar por tareas de refacción que no se terminan desde hace 4 años. La semana pasada los vecinos del lugar se congregaron nuevamente para exigir solución a diversos reclamos, entre ellos el estado de las calles, especialmente la calle principal por la que se accede al centro. La misma se encuentra en estado catastrófico.

Los vecinos también reclaman la presencia fija de un médico y una ambulancia para la atención primaria de la salud.

Otro de los reclamos es un centro integral comunitario, ya que según los vecinos, el mismo nunca fue terminado ni inaugurado.

Fuentes de trabajo, la limpieza de las vías, lugares para enseñar y capacitar en diversos oficios, una ley de expropiación de terrenos para la construcción de viviendas, fueron algunos de los reclamos.

El Tribuno se hizo presente en la localidad y recorrió junto a vecinos varios lugares donde se exige una urgente solución. La referente del centro vecinal de Antilla, Elvira Ruiz de Córdoba, puso énfasis en el camino de acceso. "El reclamo es tan visible; ustedes entraron a nuestro pueblo, desde la ruta 34, siendo que es la puerta de entrada hacia Salta, entre Tucumán y Santiago del Estero. Es una vergenza. En la entrada a Salta se tiene que preguntar o pedir un mapa de la provincia para ver en qué lugar se encuentra Antilla, cuando todo el mundo pasa por aquí. Entonces esto es un pueblo perdido, un pueblo que tuvo más de 2.000 habitantes y que hoy con vergenza ajena decimos que hay tan solo 500. Estamos en total olvido. Acá no queremos hacer política, no nos interesa, sino que estamos defendiendo los derechos que corresponden como pueblo y como habitantes". Por ello mismo también aseguran que "no es tiempo de callar; solo queremos defender nuestros derechos y el de los niños, y en esto por primera vez estamos todos unidos y estamos de acuerdo en nuestros reclamos".

El Tribuno preguntó a los vecinos qué es lo que piden a modo de solución ante tanta problemática. "En primer lugar la entrada, el arreglo del pavimento, iluminación, y acudimos a ustedes, la prensa, para que nuestros gobernantes nos escuchen. Queremos que el gobernador venga a conocer la localidad", afirmaron.

Centro de salud

Exigen un médico permanente para la atención de los integrantes de la comuna. "No tenemos absolutamente nada; ni un médico permanente ni una ambulancia. Cuando pasa una desgracia solo hay una enfermera de guardia. Hasta que se comunica a localidad de Potrero (a 10 kilómetros de Antillas) y viene la ambulancia, muchas veces ya es tarde, por eso exigimos una ambulancia que esté las 24 horas y también un médico. Hay accidentes en la ruta y no tenemos como socorrer. Ya tenemos muchos muertos y no queremos perder a nadie más de nuestro pueblo, por favor" manifestaron los vecinos con la voz quebrada.

La enfermera del lugar Cristina Contreras afirmó que va un médico una vez a la semana, y que medicamentos siempre hay. "La gente que dice que no hay medicamentos miente, siempre les damos lo que hay, siempre hubo. Lo que sí, médico no y ambulancia tampoco; el último doctor renunció no sabemos porqué".