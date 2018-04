En lo que va de abril llovió 4 veces más que la media histórica

En lo poco que va de este mes llovió casi cuatro veces más que la media histórica. Con la fuerte tormenta que se desató ayer por la madrugada, sumaron 131 los milímetros precipitados en abril. La cifra es muy alta teniendo en cuenta que el promedio para este mes, según los registros de los últimos años, es de 36 mm. Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional con sede en el aeropuerto local.

Más de 20 fueron los barrios afectados por el temporal.

Calles intransitables cubiertas de barro y agua y varias casas inundadas conformaban el triste panorama que había ayer por la mañana en el barrio Gauchito Gil, de la zona sudeste, casi completamente anegado.

"Estoy inundada entera. Mi hijo tiene síntomas de neumonía y no puedo tenerlo en medio del barro. Esta mañana tenía turno con el médico pero no podemos salir porque la calle es un pantano. Estamos aislados. A mi otro hijo no lo pude mandar al jardín. Pido a las autoridades una solución urgente", manifestó María Martínez, una vecina de la manzana 8.

Para peor "la calle está llena de agua pero nosotros no tenemos ni una gota en la manguera para poder limpiar. No podemos vivir así, estamos cansados", añadió, al tiempo que su esposo regresaba a su hogar sosteniendo una garrafa, luego de atravesar una odisea por las calles, en las que sufrió una caí da.

Durante un recorrido por las diferentes manzanas del barrio, este medio observó a niños desayunando en las veredas y patios.

“Mi casa se llenó de agua. Tuve que poner mi ropa arriba del ropero para que no se mojara. Tengo cuatro niños, uno especial y no pudimos dormir porque nos entraba agua por todas partes”, contó Cristina, otra vecina de manzana 8 de la barriada.

Los casas más afectadas eran construcciones humildes, muchas si quiera sin contrapiso.

“Mar abierto”



Las vecinas aseguraron que viven “al lado de un mar abierto”.

“Siempre que llueve el agua baja como un río desde el barrio Solidaridad y se forman ‘océanos’ en todas las esquinas. Es imposible cruzar. El agua queda estancada. Yo tengo 10 hijos. Cuando llueve van a la escuela ‘orillando’ o si llueve mucho van descalzos y llevan los zapatos en una bolsa para ponérselos cuando llegan a la avenida”, lamentó Marisol Baiza.

En Gauchito Gil algunas cuadras tienen cordón cuneta y otras no.

“Las obras quedaron paradas. Nos dijeron que no hay fondos para concluirlas”, aseguró la vecina.

En la manzana 5, otra casa se inundó por completo. Fue uno de los peores casos, ya que la mitad de la vivienda aún está en construcción por lo que no tiene techo y el pozo ciego del baño colapsó, por lo que las aguas servidas se dispersaron por todas partes.

“A las 5 de la mañana nos tapaba el agua. El pozo del baño colapsó. Tuvimos que comprar material para rellenar. Estoy tratando de drenar el agua”, sostuvo Alejandro, quien trabaja como albañil, mientras intentaba sacar sedimentos con una pala en un sector de su casa y construir un drenaje en otro.

Su esposa, Alejandra Martínez, contó que “la camas y el ropero se mojaron por completo. Tengo tres hijos y no los pude mandar a la escuela. Es un peligro para ellos que el pozo haya rebasado”.

La mujer expresó que “sinceramente es un asco vivir así. No me voy a otro lugar porque no tengo dónde ir. Mis hijos tienen dolor de huesos, de espalda y es por la humedad”. Los niños permanecían arriba de dos camas para evitar mojarse.

En tanto, Ricardo, otro vecino, manifestó que “lo que más me preocupa es que se mojó toda la ropa de mis hijos y no tengo qué ponerles, así que la estoy tratando de secar. Tampoco van a poder ir a la escuela”.

Familias asistidas y reorganización escolar





La tormenta se desató a las 2.45 de ayer y se extendió hasta las 5.30, pero hubo intervalos de lluvias intermitentes antes y después.

Los fuertes truenos, rayos y ráfagas de viento asustaron a los salteños.

Las barriadas más afectadas fueron las de zona sudeste y sur. Se trató de Limache (etapas 1 y 5), San Calixto, El Bosque, Círculo y Villa El Sol.

En la zona oeste, conformada en parte por los barrios Roberto Romero y San Silvestre, y en la norte, más precisamente en 17 de Octubre, también hubo problemas, mientras que en Villa Rebeca se cayó un árbol.

La situación sobre la ruta provincial 26 en la que se están llevando a cabo obras, más precisamente el acceso a la escuela Velarde, representaba un caos ayer por la mañana.

El subsecretario de Prevención y Emergencias de la Municipalidad, Nicolás Kripper, en diálogo con El Tribuno, informó: “Asistimos a cuatro familias, junto con la Policía: dos en Villa El Sol y las otras dos en Limache. Y estamos tratando de dar asistencia a vecinos cuyas casas se han inundado y en los casos de colapso de pozos por los que salieron aguas servidas, lo cual es complejo porque hay que desagotarlos. Además, los residentes deben adoptar medidas de higiene para prevenir problemas de salud”.

El día de ayer fue considerado como el más lluvioso ya que cayeron 61,4 mm, según informaron desde el Servicio Meteorológico Nacional con sede en el aeropuerto local.

A las 11.30 el SMN emitió el cese de alerta por tormentas intensas aunque hasta el cierre de esta edición se esperaban lluvias y tormentas aisladas.

El primero de abril pasado también se había desatado una tormenta que dejó 51,8 mm. Una semana después se precipitaron 15,1 mm.

Desde el SMN explicaron que siempre puede desatarse una tormenta de tales características pero que no es muy usual que la cantidad de lluvia acaecida supere el promedio ya que la media para abril es de 36 mm, y hasta ahora ya cayeron en total 131 mm.

“Estamos ante lluvias de características similares a las estivales. El caudal, régimen que estamos teniendo, es extraordinario. El pronóstico no es alentador porque hasta el 20 de este mes se podría repetir lo mismo”, hizo hincapié Kripper.

En algunos barrios la situación fue tan compleja hasta tal punto de que los colectivos no podían ingresar por ninguna de las calles. Esto ocurrió en El Círculo, Santa Ana y Las Moras, aunque en este último sí hubo un ingreso exclusivo para los escolares.

Por el temporal, escuelas de la zona sudeste: Villa Lavalle y Solidaridad y del Valle de Lerma reorganizaron horarios y espacios para dictar clases, que comenzaron una hora más tarde.

La escuela Velarde se inundó, por lo que se suspendieron las clases en el turno mañana; además muy pocos alumnos concurrieron. Por la tarde la situación se normalizó, según informaron desde el Ministerio de Educación de la Provincia.

Los cortes de agua fueron otro motivo de quejas de vecinos, puntualmente los de Villa Rebeca y El Tribuno.

Al ser consultado por la situación, el subsecretario de Obras Públicas, Francisco Agolio, respondió: “Desde temprano recorrimos los barrios afectados. Lamentablemente nos genera una impotencia grande porque lo que quisiéramos es poder mandar ya la máquina para empezar a aliviar la situación, pero si no tenemos terreno, suelo para poder pisar, la máquina termina haciendo un desastre mayor”.