"Estaba perdida, sin saber a dónde ir"

Sin saber cómo ni por qué Carla Gisela Piza de 28 años irrumpió en sus casa, los vecinos del barrio 203 Viviendas en Tartagal nunca dudaron en ayudar a la víctima. Al parecer, y según las descripciones efectuadas por la gente de esa zona ante los investigadores que se acercaron al lugar y algunos medios de prensa, la joven habría ingresado en varias casas, desorientada, buscando que alguien llamara a un remise. Según trascendió, habría estado al menos 13 horas sin saber qué le hicieron.

"Apareció la chica y con mi mujer no sabíamos muy bien qué le pasaba, se la notaba confundida y sin saber a dónde ir. Lo único que repetía era que necesitaba un remise para irse a su casa", sostuvo un señor domiciliado en dicho barrio, en contacto con un medio de prensa local. Al mismo tiempo agregó: "Llevaba puesto un pantalón blanco y una musculosa negra, en un instante nos descuidamos y se fue desorbitada".

Uno de los vecinos había llamado a la Policía, "y le dijimos que dejara porque ya lo habíamos hecho nosotros", dijo el hombre. "Estaba descalza y se la notaba desorbitada, en un primer momento cuando la vimos aparecer pensamos que era una chica de la calle pero a medida que se fue acercando nos dimos cuenta de que no, se trataba de una chica cuidada", agregó el testigo.

Según dijeron, entre los vecinos se pusieron de acuerdo para no dejarla ir, "pensamos que lo mejor era cuidar su integridad y llamar al 911, por eso no nos animamos a llamar un remise como quería ella. Hasta que gracias a Dios llegó un patrullero y se la llevaron, en ese momento ella siguió caminando pero no estaba lejos. Al parecer primero a la comisaría 34 y después al hospital, según nos dijo uno de la Brigada de Investigaciones quienes vinieron para hablar con los vecinos".

La solidaridad de la gente hizo que los efectivos fueran alertados y se dirigieron hasta el lugar, cuando llegaron el personal de la Policía Federal había seguido su rumbo y fue interceptada a unas tres cuadras del lugar donde los vecinos habían intentado retenerla.

.