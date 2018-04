Leguiza: “Seguimos soñando, creyendo y teniendo fe en nosotros mismos”

Mauro Leguiza llegó a Gimnasia y Tiro allá por julio de 2017, más que como refuerzo, como una apuesta a futuro para la dirigencia. La CD pensó en un arquero que reemplace a Darío Sand -que emigraba a la B Nacional y se había convertido en un jugador querido para el hincha-, en un guardavallas joven que pudiera hacer olvidar al correntino.

Y se inclinó por otro litoraleño, este chaqueño oriundo de Lapachito, quien llegó con 24 años con la cabeza gacha, como un desconocido, sin grandes pergaminos, pero con antecedentes en la CAI de Comodoro Rivadavia, Gimnasia de Mendoza y Deportivo Madryn. En su primera experiencia padeció cinco goles del mejor Boca, pero tres atajadas memorables en esa noche formoseña hicieron que Guillermo Barros Schelotto preguntara informalmente por él.

El “uno” en el millonario atajó en 30 partidos incluyendo Federal A y Copa Argentina, alternando buenas y malas y recibiendo 39 goles, resultando discutido en aquella seguidilla de goleadas en contra en el octogonal. Pero tuvo su noche soñada y su reivindicación en San Juan, atajando los penales de Raponi y Torres para darle al albo el pasaje a los octavos.

Tras un largo viaje de regreso a Salta, Leguiza atendió a El Tribuno y contó sus sensaciones: “Estoy contento porque no se me venía dando en los penales, venía de perder dos series seguidas, primero en Gimnasia de Mendoza por la permanencia y luego ante Juventud Antoniana atajando en Deportivo Madryn. Esta vez no podía fallar y pude revertir esa mala racha. Si bien habíamos practicado toda la semana, no me imaginaba llegar a los penales, tenía fe en que lo resolveríamos antes, confiábamos en que podíamos ganarlo. Lo que me tocó aportar fue solo un granito de arena para el equipo”, manifestó con humildad el arquero, para luego contar cómo trabajó la serie: “Ya tenía información de cómo pateaban ellos gracias al entrenador de arqueros (Cristian Taberna) sobre los perfiles de ellos, y a Damián Cebreiro, que conocía a algunos jugadores. Todos esos factores fueron importantes más allá de las atajadas. La de Facundo Torres (fenomenal volada) fue más intuición, se perfilaba para patear fuerte y le adiviné la intención. Ese penal fue clave porque estábamos complicados”, relató.

En relación a la ilusión de Gimnasia, se explayó: “La tenemos desde un principio, cuando arrancó el proceso. No se dio por el camino más corto y no queríamos esta situación, pero ahora tenemos la suerte de pelear por un ascenso, que es maravilloso para todo jugador. Seguimos soñando, creyendo y teniendo fe en nosotros mismos”, cerró.



Una odisea para volver

Un desperfecto mecánico con el micro que trasladaba al plantel transformó el regreso a Salta en una verdadera odisea para el grupo de jugadores de Gimnasia. Tras vencer a Desamparados en la serie de penales, la delegación comandada por Víctor Riggio cenó en San Juan y antes de la noche emprendió el retorno por ruta.

Una contingencia con el vehículo que lo trasladaba provocó un considerable retraso, por lo que el plantel pisó recién suelo salteño a las 18 de ayer y fue licenciado por el extenuante desgaste. Y hoy retomará los trabajos por la tarde de cara al partido de ida de los octavos de final, el domingo ante Sportivo Belgrano en el Gigante.

“Conocemos a Sportivo, es un equipo que trabaja hace mucho tiempo. Ya los enfrentamos y sabemos que a partir de ahora todo será mucho más difícil de lo que fue hasta ahora. Nosotros estamos tan ilusionados como el hincha. Esperemos no volver a sufrir con los penales (risas), pero si toca de nuevo volveré a dar lo mejor”, expresó Leguiza.