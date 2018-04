Ciudadela descontó ante El Tribuno 

Anoche, El Tribuno Básquet pudo sellar la primera serie de los play-offs del Torneo Federal y encaminarse a los cuartos de final en la Conferencia Norte, pero Ciudadela Básquet reaccionó en su casa y forzó el choque a un cuarto partido que se jugará mañana, también en San Miguel. Ahora los salteños están arriba 2 a 1.

El verdolaga tuvo un primer cuarto para el olvido, tal vez porque salió confiado a cerrar la serie ante un equipo que si bien le había hecho fuerzas en el complejo Nicolás Vitale, no había sido superior.

Sin embargo, los tucumanos aprovecharon la última vida que les quedaba y se hicieron fuertes en condición de local. El tramo inicial del partido marcó el rumbo del choque, porque la diferencia de 15 puntos de entrada fue suficiente para el descuento de la serie.

De inmediato se puso en marcha el segundo cuarto y nuevamente Ciudadela marcó el camino, donde logró estirar la ventaja y pudo obtener la tranquilidad que necesitaba, algo que no había tenido en la zona sur salteña. Una ventaja de siete puntos, 21 a 14, llevó a ambos conjuntos al vestuario con una diferencia de 48 a 26. Los 22 tantos que separaban al local del TBB preocupó al técnico de los salteños que salió disparando al vestuario para reacomodar piezas.

El cuerpo técnico habló con sus jugadores, que recién pudieron despertarse en el inicio del complemento e iniciar una recuperación que los dejó cerca de la hazaña.

Durante el tercer cuarto se vio lo mejor de El Tribuno Básquet, porque el representante capitalino mostró su chapa y logró imponerse 26 a 15 en el parcial, para quedar a 11 puntos a falta de diez minutos.

Otra vez los verdolagas encontraron el camino en el inicio del cuarto, el último en este encuentro, y llegaron a estar solo dos puntos por debajo de Ciudadela Básquet, cuando el partido estaba 65 a 63, pero en ese preciso instante el local pudo volver a sacar ventaja y no dejarle a mano la clasificación a El Tribuno.

Promediando tramo final, el elenco tucumano jugó sin distracciones y pudo encaminarse nuevamente a la victoria, que finalmente llegó pese a perder el cuarto 16 a 15, pero con la diferencia obtenida en el tiempo inicial, más específicamente en el primer cuarto, se pudo quedar con el triunfo por 78 a 68 y descontar esta fase de play-offs que sigue siendo favorable para los verdolagas.

Los goleadores

Pese a la derrota, se destacaron sobre el resto Eric Freeman (con 24 puntos), Emiliano Cancina (21) y Facundo Arias Binda (14).

En los locales hubo mayor paridad en el goleo, ya que Sergio Espíndola y Brian Romero marcaron 15 tantos cada uno y los siguieron Juan Cruz Rodríguez y Juan Marcos Contreras con 13 y Juan Loru, con 12 puntos.

Se viene el cuarto juego

El cuarto choque entre El Tribuno Básquet y Ciudadela se llevará a cabo mañana, a las 22, en San Miguel de Tucumán.

La serie quedó de esta manera tras los dos encuentros que los verdolagas ganaron en el complejo Nicolás Vitale en la zona sur de la capital de Salta.

El primer enfrentamiento se dio el miércoles 4 cuando el TBB se impuso por 78 a 65, mientras que el viernes 6, el representativo salteño volvió a ganar, aunque fue por 73 a 62.

Ayer, por primera vez en siete encuentros jugados (cuatro en la fase regular y tres en la serie de play-offs), Ciudadela pudo vencer a El Tribuno. Se viene un nuevo capítulo.