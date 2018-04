Borraron “Despacito” de YouTube

La canción, que batió el récord de videos más visto de la historia de YouTube, ya no está disponible, además de que de forma previa al hackeo cambiaron la imagen por un fotograma de una escena de “La Casa de Papel”, conocida serie española.

Si tratamos de entrar ahora mismo a Despacito, simplemente nos será imposible y seremos advertidos de que “El usuario ha eliminado este video”. Si accedemos desde Google, aparte de que tendremos el mismo resultado, por supuesto, veremos la imagen cambiada por la escena de la serie española justo antes de que fuese eliminado el video.

Los responsables de esto son los integrantes del grupo de hackers Kuroi’SH, conocidos anteriormente por hackear algunas cuentas de Twitter.

Ninguno de los dos usuarios, así como Vevo, se ha manifestado acerca del asunto.

Pero no solamente afectaría a la cuenta de YT de Luis Fonsi, sino que la colombiana Shakira también sería otro de los usuarios de Vevo afectados por el hackeo, pues “Chantaje”, uno de sus títulos más escuchados, tiene como título en YouTube “hacked by prosox & kuroi’sh @OpIsrael ?? FreePalestine ft. Maluma”, aunque en esta ocasión el vídeo no ha desaparecido, y la miniatura tampoco ha cambiado.