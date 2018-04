Financiación con beneficios fiscales 

En el marco de la pasada Expoagro, Volkswagen Argentina acercó a los productores agropecuarios información sobre su herramienta de financiamiento específica para el sector: Agroleasing. El “leasing”, similar a un contrato de alquiler, permite al tomador disponer del vehículo a través del pago de un canon mensual. Durante la duración del contrato, la titularidad del vehículo es cedida al cliente, quien abona un anticipo y luego cuotas mensuales con una tasa de interés fija. Al final del período, el tomador tiene la opción de adquirir el vehículo o bien renovar su modelo.

“En Expoagro presentamos un producto específico para los productores argentinos, Agroleasing, que entendemos es muy conveniente porque permite tener al productor una idea clara -durante los 36 meses que dura la financiación- sobre el costo de su Amarok y no tiene que estar pendiente de cualquier fluctuación que pueda haber”, explicó Joao Rias, Country Manager de Volkswagen Financial Services, a El Tribuno Campo.

Se trata de una herramienta valiosa para el empresario, que trae aparejados beneficios financieros, económicos y fiscales. Los beneficios financieros están dados porque el desembolso es menor (se paga sólo un anticipo en lugar del 100% del vehículo) y, adicionalmente, el IVA se abona de manera mensual y no en un único período.

Entre los beneficios económicos, se cuentan que el contrato no es alcanzado por el impuesto a la ganancia mínima presunta y la amortización puede hacerse de manera acelerada. Mientras que desde el punto de vista fiscal el tomador no es el titular del vehículo, lo que significa que el bien no conforma la base imponible de aquellos impuestos sobre titularidad de bienes.

“La oferta específica para Amarok que tiene Agroleasing es por el plazo de 36 meses, con la tasa más competitiva del mercado del 19,9%”, especificó Joao Rias, y agregó que durante la feria agropecuaria tuvieron muchas solicitudes y consultas, “lo que muestra que hay mucho interés en este producto”.

La financiación

Según Rias, la venta de Amarok se realiza en un 30% financiado, ‘un valor más bajo que los otros mercados de América del Sur”. “Argentina es un país que en los últimos años tuvo una disparidad económica que no potencia los productos de financiación. Nos parece que el producto tendrá tendencia a crecer”, dijo.

El Country Manager de Volkswagen Financial Services informó también sobre otro tipo de financiaciones que tienen disponibles: “En inicios de 2018 sumamos a nuestra propuesta los préstamos prendarios UVA’s, que tienen tasas fijas y ajustables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia CER. Las tasas son más que competitivas en el mercado: 0% para el plazo de 12 meses y 11,90% para plazos de 48 y 60 meses”.

Respecto de los tiempos para resolver la operación crediticia, Rias comentó: “Aquí hay dos mundos. Uno es el del crédito prendario, que es muy sencillo, y el leasing. Dentro de estos dos mundos está el cliente que es persona física, para el cual la aprobación demora dos o tres horas y la documentación y firmar el contrato cuatro a cinco días. En leasing y personas jurídicas hay mucha más burocracia y más papeles que hacer. Tenemos 20 días para cerrar el proceso y depende mucho en la calidad de la documentación que el cliente lleva”.