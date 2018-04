Marcos Urtubey: “En un futuro se puede dar que llegue a correr el Rally Dakar” 

Con el apellido Urtubey sobre sus espaldas, Marcos (23), es hijo de Juan Manuel (mandatario provincial) y sobrino de Alejandro (expiloto y actual presidente del Top Race). Actualmente se desempeña en el TR Series, donde tuvo un gran inicio de temporada con un quinto y sexto puesto, en la primera y segunda fecha respectivamente y este fin de semana intentará seguir con su buena racha en Concordia.

Antes de emprender el viaje a Entre Ríos, el joven piloto habló con El Tribuno, donde habló de las exigencias que tiene, su futuro en el automovilismo y dijo que puede llegar a competir el Rally Dakar en un futuro.

¿Cómo llevás adelante tu participación en una categoría nacional tan importante como el Top Race?

Bastante bien. Debuté en 2016 con el Top Race Juniors donde obtuve un gran tercer puesto en Salta. El año pasado pasé al TP Series, donde no subí al podio y espero que este año sea un buen año de logros deportivos.

Justamente en Salta lograste ese podio, ¿fue tu primer gran objetivo cumplido?

La verdad que sí. Llegar a un podio en una categoría nacional es algo muy lindo. Hay que ir tranquilo, ya llegará.

¿Sentís que estás afianzado en la competencia?

Este año pasé a integrar el Sport Team, uno de los mejores equipos, donde compartís equipo con Agustín Canapino. Hay que manejar la ansiedad y presión, a mediano y largo plazo, tratando de sumar puntos todas las fechas.

¿Cómo te sentiste en las primeras fechas?

Terminar quinto en Paraná fue muy lindo, pero la carrera que más disfruté fue la de Río Cuarto, porque largué 15º y llegué sexto. Dependés mucho del error ajeno y plantear estrategia no tan agresivas porque perdés en la primera o segunda vuelta.

Hablabas de las exigencias, ¿te pesa ser Urtubey?

En automovilismo soy el ahijado de Alejandro, más que hijo de Juan Manuel. Mi tío y padrino fue piloto, dueño de la categoría y desde chico me he acostumbrado a no sentir una presión extra. Sí me genera una presión enorme correr en Salta (el Top Race llegará el 5 de agosto a la ciudad), porque se acerca mucha gente que no es fierrera, que va exclusivamente a ver lo que hacés.

Te saco de la pista y te llevo al rally, ¿qué te genera el Dakar y la posibilidad de que no vuelva?

Antes que nada estoy orgulloso de ser salteño y tenerlo a Kevin Benavides. Que la carrera no vuelva a la Argentina es una lástima, porque le hace bien a la gente ver esa actividad y también le hace bien al turismo.

¿Pensaste en correr alguna vez?

No se me había cruzado antes, pero en un futuro se puede dar de correr el Dakar. Son carreras de resistencia, lo veo entrenar a Kevin y admiro lo que hace.

¿Qué pensas de la gente que se queja por el subsidio que recibe?

Me parece muy bien apoyar al deporte colectivo y no individual. En el caso específico de Benavides, él nos representa a nivel mundial y está perfecto, pero en el caso puntual de los otros pilotos tengo discrepancia con ellos, porque la provincia debe apoyar a deportes masivos, a los que se practican colectivamente. En autos lo practica una sola persona. Es preferible apoyar a otras disciplinas.

¿Cuál es el apoyo económico que recibís?

Además de ser mi pasión, yo trabajo de esto y tengo un equipo de gente trabajando con los sponsors que me patrocinan.

¿En qué categoría te gustaría correr?

Sueño correr con el Turismo Carretera, pero debo ir paso a paso. Primero en el Top Race Series y llegar a pelear el campeonato. A fin de año evaluar la posibilidad de subir al V6, a un auto totalmente distinto, pero me veo en cinco años en el TC.

¿Seguís la Fórmula 1?

Sí, me encanta y soy fanático de Lewis Hamilton.

¿Te gusta la idea de su llegada en 2020?

Tengo opiniones dividas. Nunca vi la Fórmula 1 en vivo y me encantaría ver una carrera, pero como ciudadano argentino diría que habría que destinar esos recursos a la educación, salud y seguridad.