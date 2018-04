El Tribuno va otra vez por la clasificación

Con una serie 2 a 1 a su favor, El Tribuno Básquet se mide esta noche ante Ciudadela Básquet en Tucumán, en la primera fase de los play-offs del Torneo Federal.

Los verdolagas, que terminaron segundos en la etapa regular, llegaron a San Miguel el lunes con la serie casi liquidada, ya que habían vencido a Ciudadela Básquet en el complejo Nicolás Vitale tanto el miércoles 4, como el viernes 6 de este mes.

Sin embargo, el elenco de la vecina provincia aprovechó su última vida para ganarle a los salteños y descontar la serie.

Esta noche, el equipo de la zona sur capitalina tiene la posibilidad de cerrar definitivamente la serie, pero irá a un quinto partido si es que los locales vuelven a llevarse el triunfo.

Cabe recordar que los verdolagas habían sido bastante superiores a los tucumanos en el inicio de este enfrentamiento, con la clara victoria (por 78 a 65), en el primer desafío y por 73 a 62 en el segundo duelo.

Ciudadela no se sintió cómodo en Salta, pero en Tucumán se agrandó y no dejó que El Tribuno pueda barrer la serie.

De hecho, fue bastante superior entre el primer y segundo cuarto del partido disputado el lunes, donde marcó una exagerada diferencia para encaminarse a su primera victoria.

El final fue por 78 a 68, ya que los salteños reaccionaron en el segundo tiempo, pero no les alcanzó. Un partido crucial pero no definitivo será el de esta noche, ya que se puede emparejar la serie y en caso de llegar a un definitivo duelo, este se trasladará nuevamente al complejo Nicolás Vitale el próximo domingo.

Las estadísticas

Cabe recordar que durante la etapa inicial, ambos conjuntos se enfrentaron cuatro veces (dos en cada provincia) y resultó ganador El Tribuno Básquet, tanto en el sur de la ciudad, como en el estadio de Ciudadela. Ahora, con siete encuentros disputados en total, los salteños ganaron 6 y los tucumanos el restante.