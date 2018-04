Un mar de dudas envuelve a la Selección

Cuando faltan 63 días para que empiece a rodar la pelota en la máxima cita a nivel mundial en Rusia 2018, la Selección argentina está inmersa en un mar de dudas de toda índole.

Desde la agenda (amistosos, fechas, rivales) hasta los 23 nombres que defenderán la albiceleste en la Copa del Mundo.

Aún no está definido el rival ni la sede para el encuentro de despedida del país, al tiempo que se perfila un nuevo “partido” a jugarse el 24 o el 25 de mayo.

Claudio Tapia, presidente de la AFA, habló de los próximos amistosos de la Selección argentina: “Al no tener partido en España como quizás primeramente se quería, el 4 de junio, estamos viendo la posibilidad de meter algún partido acá, con los primeros jugadores que llegan. Se va a terminar de definir esta semana”, expresó a La Nación.

Tapia además contó que después de ese primer encuentro el seleccionado se despedirá de su público el 29 de junio, pero aún no está definido si se jugará en la Bombonera o en Vélez, y muy probablemente con Nicaragua. “Escuché a muchísimos periodistas decir que era con Nicaragua, y no está confirmado. Se va a confirmar esta semana. Puede ser Nicaragua o Costa Rica”, añadió Tapia.

En un principio, estaba estipulado que los jugadores convocados por Jorge Sampaoli iban a empezar a llegar a Ezeiza el 14 de mayo, pero las sorpresivas eliminaciones tanto de Barcelona de Messi como Manchester City de Otamendi y Agüero de la Champions League puede acelerar esa fecha.

Luego de jugar ese partido, el contingente argentino viajará a Barcelona, se instalará en la Ciudad Deportiva, y el 9 de junio viajará a Tel Aviv (Israel). Allí, en Medio Oriente, disputará su último juego preparatorio ante Israel. Luego del partido, el 10 de junio, plantel y cuerpo técnico abordarán el avión que los depositará en Bronnitsy, en las afueras de Moscú. Ése será su búnker durante la aventura mundialista.

Por otra parte, Diego Maradona respaldó ayer la continuidad de Sergio Romero como titular en la Selección argentina para el Mundial de Rusia 2018, y lo consideró “un gran arquero”.

“Tiene que seguir Chiquito. Todos conocemos a Armani, y este muchacho puede pasar un muy buen momento... Es un buen arquero, no un gran arquero: Chiquito es un gran arquero”, dijo Maradona en declaraciones a Fox Sports.

Sampaoli dará a conocer en mayo próximo la lista de 35 preseleccionados que establece la FIFA para el Mundial y entre los convocados estaría Armani, pero también Sergio Romero (M. United), Nahuel Guzmán (Tigres, México) y Wilfredo Caballero (M. City).