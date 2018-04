Central Norte espera por la auditoria

Ya pasaron cuatro días desde la asamblea general ordinaria que se desarrolló en Central Norte y ahora los pasos a seguir son los siguientes: La comisión directiva del club ya emitió una nota, al igual que el órgano de fiscalización, que será enviada hoy al presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, contando lo que ocurrió el pasado sábado en asamblea desarrollada en la institución y que, por una de las mociones de los socios, se le informa sobre la auditoria externa que deberá cotejar los balances de los períodos 2015/2016 y 2016/2017.

Luego vendrá la respuesta por parte de dicho organismo (sería en 48 horas), que indicará el estudio contable que ganó el sorteo para realizar la auditoría de los balances.

El mismo estudio tendrá que coordinar con la dirigencia el intercambio de las carpetas y comprobantes de los movimientos contables del club.

El resultado de la auditoría demandaría entre 30 y 90 días, según el tiempo que requiera el trabajo encomendado y una vez que se conozca el resultado la dirigencia deberá volver a llamar a asamblea para aprobar o no los balances.

Cabe destacar que los gastos de este trabajo profesional no correrán por cuenta del club, sino que lo deberán afrontar los tres socios que firmaron un acta haciéndose responsables de dicha erogación. Se habla de un monto aproximado a 100 mil pesos, como mínimo.

Por su parte, el socio Daniel Espilocín fue quien inició el debate de la auditoria. “En realidad yo solicité que no se aprueben los balances pero por parte de los socios tomó más fuerza que se haga una auditoría externa y apoyé esa decisión que luego terminó ganando por mayoría”, dijo en diálogo con El Tribuno. Además remarcó: “Siempre va a ver una discusión política en club, hay socios que están enojados por los malos resultados deportivos. En lo personal, mediante intimaciones previas a Personería Jurídica recién pude ver los balances”.

Espilocín luego detalló las cuestiones que le generan dudas, “hay rendiciones de recaudaciones realizadas a mano, rendiciones de algunos partidos que no estaban presentadas en la Liga Salteña, a lo que eso motiva que la deuda a la Liga Salteña y al Consejo Federal sea mucho mayor. Hay constancias de cheques que fueron rebotados y se tuvieron que pagar multas. Yo ví esas falencias en esta dirigencia, más allá de los resultados deportivos, y para mí el superávit no existe. Me quedaron algunas dudas, como las recaudaciones del 2011”, recordó el dirigente. De hecho, fue el propio Espilocín quien denunció al respecto en su momento.

En los próximos días habrá más detalles y se sabrá como sigue esta historia que desvela a algunos hinchas y socios del cuervo.