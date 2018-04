Hackean y hacen desaparecer en YouTube el video más visto de la historia: Despacito

Un grupo de piratas cibernéticos que se hace llamar Prosox and Kuroi'sh ha 'hackeado' el canal musical Vevo en YouTube. Una de las víctimas de estos piratas fue el video más visto en la historia del servicio, “Despacito”, reseña The Verge. El cual fue sustituido por uno propio con imágenes de la popular serie española “La casa de papel”. En la escena pueden verse hombres con el rostro enmascarado que portan armas. Varios medios apuntan a que en la descripción de la grabación podía leerse “Liberen Palestina”.

Posteriormente, el clip fue eliminado. Además, como consecuencia de esos ataques al canal de música Vevo han sido hackeados otros clips populares de varios artistas famosos, entre ellos Shakira, Taylor Swift, Selena Gómez y Drake.

YouTube y el canal Vevo todavía no han comentado lo ocurrido. “Es solo por diversión y solo uso el script youtube-change-title-video y escribo hackeado. No me juzguen. Amo YouTube, fue en una publicación un usuario de Twitter llamado Prosox, el posible pirata cibernético.

A comienzos de abril, el video del tema Despacito de los cantantes Luis Fonsi y Daddy Yankee se convirtió en el primero en alcanzar los 5.000 millones de visitas en YouTube. La canción logró ese hito en poco más de un año, ya que se subió a esa plataforma el 12 de enero de 2017.

De media, esa melodía de los músicos puertorriqueños se reproducía más de 11 millones de veces al día.

El videoclip, que fue grabado en apenas 14 horas, se convirtió en el video más visto de YouTube el pasado octubre, cuando superó las 4.000 millones de visitas.