Las Pastillas del Abuelo llegan a Salta

Nora Figueroa

El Tribuno



Las Pastillas del Abuelo vuelven a Salta para presentar “Locura y realidad”, el último trabajo de la banda en el que seleccionaron los mejores temas. El puntapié del trabajo que presentarán fueron los cuatro shows que hicieron en el estadio Ferro allá por el 2016, por lo que incluye además un DVD con 24 temas y las mejores imágenes de la banda.

Recién llegados de la gira que los llevó a México, Chile y Perú, el domingo 15 de abril estarán en un local de avenida Paraguay 2200.

Pero antes del arribo, Diego Bozalla, el “Bochi”, guitarrista, vocalista y autor de la banda de Caballito, charló con El Tribuno.

¿Se imaginaban traspasando las fronteras?

Es algo que habíamos soñado, ya cuando empezamos a recorrer la Argentina fue como el puntapié inicial. Después de 16 años de carrera y haber cosechado lo que sembramos en el país, y después de haber editado 7 discos, y tantos conciertos, de a poco empezamos a replicar lo que hicimos acá en Latinoamérica y este año nos va a llevar por primera vez a Europa, estaremos en España. El hecho de que nos haya ido tan bien acá nos da la oportunidad de jugarnos y salir a otros mercados y ver qué pasa. En España estaremos por ocho ciudades brindando conciertos. Vamos haciendo mejores conciertos en cuanto a calidad técnica y capacidad de convocatoria, lo que nos pone muy contentos.

¿Sienten que ya están consagrados en el rock nacional?

Sí, nos va bien. Tenemos unas cuantas canciones que están en el inconsciente colectivo de la gente, nos ha ido bastante bien. No paramos nunca, siempre estuvimos al pie del cañón para hacer lo que sea, desde grabar un disco o salir de gira, siempre nos gustó mucho eso desde que arrancamos. Ya no somos tan jóvenes y tenemos un gran camino recorrido, pero seguimos con las mismas ganas de siempre, todavía nos juntamos a ensayar y componer.

Con varios temas instalados en el inconsciente colectivo, ¿se despegaron de El Sensei?

Nunca renegamos de esa canción; de hecho, gracias a ella nos hicimos conocidos. Podríamos haber optado por ser la banda de El Sensei y salir a hacer el tema en 5 o 6 presentaciones por noche en diferentes boliches; sin embargo, elegimos poner en marcha otros temas que teníamos y no quedar en un éxito fugaz, si nos colgábamos solo de esa canción no hubiésemos durado lo que duramos. Tampoco nos convencía el arreglo original de la canción, y tampoco era demasiado ensayado, más bien era improvisado, pero no renegamos de ella. Cada tanto lo sacamos de la galera y la usamos en alguna ocasión especial. En realidad, hemos despegado de todas las canciones.

Sos uno de los autores de las letras que tanto los caracteriza. ¿Cómo catalogarías el estilo que compusieron?

No sabría cómo catalogarlo, al principio contábamos muchas historias y, sobre todo, las composiciones de Piti que le gusta Joaquín Sabina, tenía una clara influencia y contaba muchas historias incluso en tercera persona, cosas que les pasaban a otras personas o de personajes. Con el correr de los tiempos con las experiencias personales de cada uno, que fuimos formando familias, cambiamos la mirada más hacia adentro y no tan hacia afuera, nos pusimos más filosóficos y reflexivos y empezamos a escribir sobre cosas que nos pasaban a nosotros. Tal vez ahora que tenemos por delante la composición de un nuevo disco vamos a tratar de poner el foco en historias o en contar cosas que les pasan a otros y no solo a nosotros como para dar otra vez ese giro. Lo hemos charlado esto de volver a escribir en tercera persona o inspirarnos en otras cosas que quizás no sean tan reflexivas.

Además de esas influencias, en lo musical ¿que destacas?

Nosotros hemos escuchado mucha música y cada uno de nosotros a la hora de ejecutar un instrumento, trae consigo un montón de data acumulada de cosas que ha ido escuchando de distintos universos, y si bien hay lugares comunes en los que coincidimos, también hay otras cosas que vamos conociendo porque el otro te lo muestra, cosas que fuimos descubriendo por cada uno. En la escuela, mientras estudiábamos, tuvimos que tocar otras cosas, si bien todos venimos del rock, también pasamos de tocar por otros estilos.

¿Son todos músicos académicos?

Hemos estudiado, pero tampoco estuvimos años en la escuela de música, entonces si me ponés una partitura te la leo, pero me va a costar porque hace años que no leo, o sentarme a escribir en un pentagrama me va a costar, el término académico es grande, tenemos el oficio del músico.

¿Ahora son ustedes la influencia para nuevas bandas?

Quizás no somos tan conscientes de eso, lo tomamos en cuenta cuando alguien nos pregunta eso, ahí nos damos cuenta. Así como otros han dejado huella en nosotros, seguramente también nosotros estamos dejando huellas en nuevos artistas, músicos o compositores. Pero si no nos recuerda alguien no estamos pensando en eso.

Una vez más en Salta. ¿Y van...?

Ya perdimos la cuenta de cuantas veces fuimos a Salta, todos los años nos toca. Esta vez llevamos el último trabajo que es un disco en vivo con DVD, tiene 24 canciones, el eje central es ese. Vamos a tocar unas 25 canciones y como cada tanto resucitamos algunas seguramente no faltará un clásico. Siempre vamos sacando de la galera temas, y la lista la armamos el mismo día.

Entre tantos lugares, ¿que les parece Salta?

Salta es hermosa, sobre todo la llegada, cuando entras en el colectivo y empieza a asomar la ciudad, a medida que vas bajando. Toda Argentina es linda, a veces no tenemos la oportunidad de visitar y disfrutar los lugares porque vamos a trabajar, fundamentalmente, y solo nos quedamos en las calles del hotel y si podemos dar unas vueltas lo hacemos, pero hay lugares como Salta a los que después tratamos de volver a visitar a algún amigo que haya quedado.