Clásica, pero atenta a las tendencias, así es la mujer salteña de hoy

Clásica y conservadora no son más las palabras privativas para definir el estilo que cultiva la mujer salteña para su vestuario, peinado y maquillaje. Ahora también desde estas latitudes se atiende a las propuestas que realizan las it girls a través de las redes sociales y las publicaciones de las instagramers locales, que comprenden como nadie los condimentos y condicionamientos de su comunidad. Al menos esto se desprende de las opiniones de los especialistas en moda y belleza que participaron de la Trendy Week. Este encuentro multidisciplinario para anoticiarse acerca de las tendencias de otoño-invierno 2018 que proponen las principales marcas argentinas de ropa se inició ayer en el Alto NOA Shopping y finalizará el viernes.

Magdalena Turello, Evangelina García y Gloria Paredes, las disertantes de ayer, le comentaron a El Tribuno qué entidad está adquiriendo la salteña y cómo lee y aplica la moda, las tendencias, el arte y la belleza. “La salteña entre los 30 y 50 años es una mujer bastante conservadora, a la que le gustan mucho las marcas con estilo hippie chic, mientras que las adolescentes siguen las tendencias, están desesperadas por comprar y buscan y se guían por las publicaciones de las it girls”, señaló Evangelina García, de la agencia Incanto Models.

“El verse bien es una cuestión de aprender técnicas y conocerse, no de ser o no ser linda. Es importante la actitud de reflejar en el exterior la belleza interior”, >Evangelina García (Incanto Models)

Mientras que Magdalena Turello, de Catalina Bliss SPA de manos y pies, rescató que en su área “cada día se van animando un poquito más a innovar. Están saliendo de los trench manicure para darles más color a las manos y los pies, para que también cierren un estilo”. La bloguera de moda Gloria Paredes se mudó en 2011 de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) a Salta y ponderó el cambio cultural al que viene asistiendo estos años. “Cuando vine a esta ciudad veía a la salteña muy conservadora, pero muy elegante a la vez. No se atrevía a dar el paso fashionista, pero sí era cuidadosa en su peinado y la joyería que utilizaba”, recordó. A una asesora de imagen ese panorama podía haberle resultado desolador. “No niego que me daba temor, porque cuando la comunidad es conservadora cuesta cambiar el estilo o incorporar las tendencias. Sin embargo, ahora ha incidido la globalización las redes sociales también aquí”, expresó. Por ello, señaló que la mujer salteña también se anima al riesgo. “Lo veo mucho en Instagram.

“Las clientas quieren sentirse parte de un evento que las guíe, donde se les despliegue un abanico de posibilidades sobre estilismo, moda y tendencias que las ayude a tomar decisiones”, Ximena Gutiérrez (Alto NOA Shopping)

Algunas empiezan a mostrar lo que usan, no necesariamente lo último que compraron, sino lo que rescataron del placard de la abuela. Hay un nuevo mundo de las instagramers sub 25 que están teniendo cada vez más seguidores. Además, la salteña está a empezando a mirar a las salteñas como referencia, ya no solo a las europeas o estadounidenses. Así la moda termina siendo una manera de reinventarnos cada día, de reflexionar en qué nos hace bien”, explicó. Justamente este es el espíritu de la Trendy Week. Ximena Gutiérrez, gerenta de Marketing de Alto NOA Shopping explicó que “este año queríamos trabajar sobre la experiencia de las clientas, hacer un baf de moda con contenido. Los eventos se relacionan con moda, tendencias de estética facial y uñas, make up. Fabián Medina Flores es la celebridad invitada”. El evento se fue creando en la mente y el corazón de las participantes con antelación, a través de información que se iba compartiendo y actualizando por las redes sociales y hasta el viernes las asistentes disfrutarán no solo de ver moda, sino de talleres, todo amenizado con tragos de la barra Campari y música y ambientación de Las Condes.

“Una presentación prolija de las manos y pies es esencial para una buena primera impresión. Se trata de un complemento más que aporta elegancia y glamour a cada outfit elegido”, Magdalena Turello (Catalina Bliss)

Qué incluir en el “armario cápsula” de esta temporada

Foto: Andrés Mansilla

Gloria Paredes ofreció la charla “Básicos del fondo del armario”, en la que se adentró en la resolución del reiterativo problema de muchas mujeres “no tengo qué ponerme”.

“Susie Faux, dueña de una boutique londinense llamada Wardrobe, inventó el término ‘armario cápsula’ en los 70. Según ella, un armario cápsula es una selección de prendas básicas que nunca pasan de moda, a las que después se le van agregando piezas de la temporada en la que se encuentren”, definió. Según Gloria, hay que atender a rajatabla cinco criterios antes de crear un armario cápsula de temporada: la silueta, la paleta de color, el lugar donde se vive (clima y geografía), el estilo de vida (actividades diarias, roles cumplidos y labor) y el estilo personal.

Después, predisponerse a una limpieza antes de ir a comprar. “Recomiendo comprar las prendas principales de colores básicos, que son los que menos pasan de moda y los que mejor se combinan. Luego, en las prendas más accesorias podemos ser algo más ‘lanzados’ y elegir colores y estampados más atrevidos o más a la moda o de tendencia”, explicó. Agregó que la salida de compras no puede transformarse en “ver lo que encontramos”. “Previamente hay que revisar el armario y salir con una lista de prendas que necesitamos y con un presupuesto determinado. Haremos una lista por orden de importancia o necesidad para no llenar nuestro armario de ‘prendas capricho’, que son aquellas que no necesitamos pero que nos gustan y que, probablemente, tampoco nos vayamos a poner demasiado”, especificó. Dijo que se debe seleccionar con un criterio muy definido qué usar y así será más fácil armar conjuntos atractivos y que potencien los puntos fuertes de cada mujer. Sus elegidos para un armario básico de temporada fría son una camisa o blusa blanca o celeste o negra, una polera o remera de mangas largas en esos tonos, un pantalón jean azul recto, una campera de cuero biker, una campera de jean, un suéter de hilo extralargo, un blazer, un pantalón de vestir de color neutro, un trench, un pantalón engomado, una blusa, camisa, polera o remera de mangas largas a rayas, un tapado extralargo, una falda lápiz, un vestido negro, una camisa a cuadros tipo leñadora, unos stilettos, unos botines, unas chatitas o flats, un bolso grande, un sobre, un par de anteojos de sol, unas zapatillas blancas o negras, una camisa de jean y un pantalón de jean negro.

Oscuros y nudes para las estaciones frías

Magdalena Turello, de Catalina Bliss SPA de manos y pies, explicó las tendencias en uñas para este otoño-invierno 2018. “Si bien podemos elegir un tono para cada situación en particular, es cierto que hoy en día la mujer busca simplificar sus elecciones y optar por un color con el que ella misma pueda sentirse a gusto y cómoda en función de su color de piel, la fisonomía de la base de la uña y la forma del dedo”, señaló Magdalena. Añadió que en líneas generales esta temporada primará la mezcla de colores oscuros, nudes, cremosos y mates con un detalle glitter.

“Otra tendencia es decorar una sola uña con alguna figura geométrica, un punto o un strass. El estilo stiletto (las extralargas de punta en v invertida) son las que más están de moda, pero todavía no hay muchas que se animan”, detalló. Agregó que las almendradas son las más elegidas por las salteñas, “ya que hacen lucir muy bien las manos y son menos llamativas”.

Acerca de si aún prima el hábito de pintarse las uñas de acuerdo con cada ocasión adecuando un tono al vestuario o el evento al que se asistirá, indicó que para una gala son una excelente elección, tanto de día como de noche, los colores oscuros. “Estos afinan las manos y las distinguen, acompañando un hermoso vestido”, sintetizó. Mientras que para una entrevista de trabajo recomendó la gama de los nude.

“Son un clásico tanto para la vestimenta como para la elección de un tono de esmalte. Reflejan claridad, tranquilidad y armonía. Además, ayudan a focalizar la atención en lo que uno intenta trasmitir al presentarse”, destacó. En época de vacaciones recomendó innovar. “Está bueno aprovechar para salir un poco de los tonos que usamos todo el año y optar por los colores fuertes y el fluorescente”, dijo. Quizá las manos de las novias sean las más miradas en su momento especial. “Ellas cada día se van animando un poco más. Si bien la mayoría elige diseños y colores románticos y más etéreos, el nail art viene pisando fuerte desde hace unos años. Y todo está permitido: desde diseños sencillos hasta muy elaborados”, comentó Magdalena.