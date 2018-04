"Se siente la diferencia con los futbolistas que juegan en Europa"

Lautaro Martínez además amplió diciendo que “las canchas, la forma de entrenarse, el juego en Europa es mucho más rápido. Los pases no son los mismos que se dan en el fútbol argentino”.

Lautaro Martínez, delantero de Racing Club, reconoció este jueves que “a veces se siente diferencias” con los futbolistas que juegan en Europa, en referencia a su reciente paso por la Selección argentina.

Luego de elogiar cómo fue tratado por el grupo en los últimos dos amistosos, cometió un sincericidio: la comparación de velocidades entre los del fútbol local y los que están en el exterior.

“Obvio que en algunos detalles se marca la diferencia del jugador de elite de Europa con el de acá. A veces sentís la diferencia”, dijo en una entrevista concedida a TyC Sports.

Incluso, amplió: “Las canchas, la forma de entrenarse, el juego en Europa es mucho más rápido. Los pases no son los mismos que se dan en el fútbol argentino. La diferencia va a estar, más allá que el Chacho (Coudet) entrena con mucha intensidad”.

Acerca de las versiones que indicaban que el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli no lo había notado de la mejor forma, salió al cruce: “Me sorprendió muchísimo lo que dijeron. Que hayan inventado que yo tengo una pubalgia”.

“Tuve que viajar mucho y cuando volví jugué siempre los 90 minutos. Me sorprendió que se hablen esas cosas. Si tuviera la pubalgia, con la intensidad que jugamos, ni podría levantar las piernas”, afirmó.