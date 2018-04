¿Qué decían los apuntes que Mark Zuckerberg tenía en el Congreso?

Este 10 de abril, Mark Zuckerberg compareció ante el Congreso de Estados Unidos durante más de cinco horas, pero los senadores norteamericanos no obtuvieron muchas respuestas reveladoras sobre el escándalo de Facebook y la consultora Cambridge Analytica.

No obstante, el fundador de esa red social dejó al descubierto parte de sus notas, un descuido que un fotógrafo de Associated Press capturó en una imagen. Esos apuntes revelaron algunos puntos clave y preguntas delicadas que el empresario había preparado y nadie formuló, recoge The Telegraph.

Una sección de los apuntes de Zuckerberg incluía comentarios acerca de que Facebook "no compartió información sobre tarjetas de crédito o números de la seguridad social", mientras que si alguien hubiera sugerido que renunciara hubiese enfatizado su responsabilidad sobre el modo en que se diseñó la plataforma, pero hubiera resaltado que no iba a dimitir.

"¿Renunciar? Fundé Facebook. Son mis decisiones. Cometí errores. Es un gran desafío, pero hemos resuelto problemas antes y vamos a resolver este", estaba escrito en ese documento.

Una de las secciones más extensas estaba dedicada a Apple y a su director ejecutivo, Tim Cook, quien ha criticado repetidas veces a Facebook por sus políticas y filtraciones. En su borrador, Mark Zuckerberg mencionó que existen "muchas historias sobre aplicaciones que hacen uso inadecuado de los datos" de esa firma y nunca ha visto a que "lo notificara a sus usuarios"

Otros argumentos previstos por este emprendedor estadounidense versaban sobre la diversidad o la seguridad de los datos que posee Facebook, entre diferentes asuntos.

Este miércoles, Mark Zuckerberg testificará en una segunda audiencia ante el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de EEUU.