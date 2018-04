La Liga le pide explicaciones a Juventud

Un accidente que sufrió una niña al ceder una paraavalancha en el estadio de Juventud Antoniana, sobre la tribuna de calle Lerma, en el partido por el Anual entre San Antonio y Unión, generó preocupación sobre el estado de las canchas de los clubes afiliados a la Liga Salteña de Fútbol. El presidente Daniel Cáseres hablo sobre esta situación con El Tribuno: “El hecho se produjo por desprendimiento de un paraavalancha de hierro y que hasta ese día estaba en condiciones. Ahora vamos a hacer la evaluación y se le dará vista al club para que dé las explicaciones del caso”.

Cáseres se refirió luego a una comisión de canchas que se conformó en la Liga. “Sí, hay una comisión de canchas, pero no es una comisión de canchas profesionalmente idónea para este tipo de circunstancias”, aclaró el dirigente liguista.

Al hablar sobre una posible falla en el estadio santo dijo: “No es menester de la Liga inspeccionar las canchas desde el punto de vista de la obra civil. Creo que ahí no tenemos competencia, habría que ver cómo resolvemos esta cuestión, hasta donde yo sé, la policía en este y en otros casos va y hace este tipo de revisiones”, dijo.

Reconoció Cáseres que se deben tomar medidas urgente. “Esto amerita de que hagamos una revisión inmediata, con profesionales que entiendan el tema de la verificación de todos los estadios y no sentarnos a deslindar responsabilidades en otros”, expresó.

Adelantó una posible inhabilitación del Honorato. “En principio creo que no podríamos programar ningún partido. Lo vamos evaluar y si hay programado alguno lo cambiaremos de escenario hasta tanto se dé tranquilidad y la seguridad que corresponde”, conclu yó.