Trump le advirtió a Rusia que atacará Siria con misiles “bonitos, nuevos e inteligentes”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respondió hoy al Kremlin: “Rusia promete derribar todos y cada uno de los misiles lanzados contra Siria. ¡Prepárate, Rusia, estarán llegando, bonitos y nuevos e inteligentes!”.

“No deberías ser socia del Animal Asesino del Gas que mata a su gente y disfruta!”, agregó en un tuit que escribió tan solo unas horas después de que Moscú vetó en el Consejo de Seguridad de la ONU la resolución de EEUU sobre Siria.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

Para el gobierno de Vladimir Putin, Washington “intenta confundir a la comunidad internacional y de nuevo da un paso hacia la confrontación, sometiendo a votación un proyecto de resolución que no tiene el apoyo unánime de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU‘. Así lo indicó el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, antes de la votación.

Trump insiste en responsabilizar al gobierno de Bashar al Assad del presunto ataque químico contra una población cerca de la capital de Siria, Damasco. De igual forma, acusa a Rusia e Irán de ser cómplices en la confrontación bélica interna que padece ese país desde hace varios años.

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?