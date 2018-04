"Mi talón de Aquiles son las tragedias viales en motos"

Raúl Padovani siente la amarga sensación de que, pese a su lucha, todavía no se puedan revertir las tragedias viales de motociclistas, las que a esta altura del año alcanzaron una cifra récord de 41 muertos. Lo expresa desde lo más profundo de ser al cumplirse hoy 21 años de la pérdida de su hija Verónica, quien viajaba en una moto, junto a su amigo Jorge Cuéllar, cuando un vehículo guiado por un conductor ebrio los atropelló en el acceso a barrio San Remo, el 12 de abril de 1997.

Desde aquel suceso, Padovani viene trabajando de manera incansable para crear conciencia en la sociedad en materia vial. Lo hace a través de la ONG Pavicei (Padres de Víctimas de Conductores Ebrios e Irresponsables), creada hace 18 años, la que nuclea a los familiares de las víctimas de este dramático fenómeno social. Empezó este derrotero en 1999 cuando realizó una caminata de 36 días a Buenos Aires para reclamar ante el Congreso de la Nación penas más duras para los conductores. "Tomé esta decisión frente a la impotencia que sentí cuando la Justicia condenó a dos años al responsable de esa tragedia que segó la vida de dos jóvenes", expresó Padovani a El Tribuno.

"A partir de ese momento hemos logrado muchos cambios, como que a los conductores se los castiga por homicidas y vayan presos", dijo. Y agregó: "Sin embargo, pensamos que hay mucho por hacer todavía". Padovani sostuvo que la sanción de las ordenanzas de "tolerancia cero" ha sido otro de los logros fundamentales para contrarrestar el accionar de los conductores ebrios, a las que se sumaron las campañas de concientización en la vía pública y en las escuelas. "Más allá de todo lo que hicimos, mi talón de Aquiles son las tragedias con las motos y esto me golpea fuertemente porque mi hija murió cuando circulaba en una moto", subrayó Padovani. "De las cuarenta y un víctimas registradas en lo que va del año, por lo menos treinta murieron por causas evitables; es decir, por hechos provocados por los propios conductores, por impactos contra postes y árboles, derrapes, rodadas o choques entre si", graficó. Explicó que solo en dos casos las víctimas conducían en estado de ebriedad y sin cascos. "Estos accidentes no se produjeron por falta de control, sino por falta de conciencia de las personas y es en este punto donde debemos trabajar a fondo para revertir la situación", afirmó el presidente de Pavicei. Indicó que con el uso de casco se avanzó bastante, pero reconoce que con eso no alcanza para reducir los índices de muertes. "Por eso insistimos en la necesidad de que la gente tome conciencia del peligro que significa conducir a alta velocidad un vehículo que no cuenta con ninguna estructura de seguridad", sentenció.

A Padovani se le humedecen los ojos cuando recuerda a Verónica, quien tenía 20 años cuando murió a la salida de un boliche ubicado a pocas cuadras de su casa. "Era un viernes y estaba feliz porque yo había decidido pintarle de color rosado su habitación", contó. Dijo que él siempre la esperaba despierto, pero ese día se durmió, y lo despertó una llamada del hospital San Bernardo. "La persona que habló me dijo que mi hija tuvo un accidente, que el caso era irreversible y eso nos destrozó", sostuvo.

Padovani señaló que la leve condena que le aplicaron al responsable de la tragedia, un sargento del Ejército, lo condujo a iniciar una lucha para que se modificaran las leyes viales. "Estaba enfermo de odio, quise matar al conductor asesino, pero aquella caminata a Buenos Aires me hizo cambiar la sed de venganza que tenía. No digo que lo perdoné, pero me saqué el odio y eso me ayudó para llevar de otra manera el duelo", concluyó.