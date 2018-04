Continúa el monitoreo en el surde la plaga de langostas y tucuras

Por Ivana Castillo

A través del Ministerio de Medio Ambiente y Producción Sustentable de la provincia, la Secretaría de Asuntos Agrarios hizo entrega a la Asociación de Productores de Legumbres del NOA (APL), en comodato, de un cañón pulverizador, elementos de protección personal y productos químicos.

Todos estos elementos son usados por los productores sureños para el monitoreo de la plaga de langostas que azota a la provincia.

La importancia del cañón pulverizador reside en la rapidez del trabajo para hacer pulverizaciones en grandes superficies de trabajo.

Mientras tanto APL continúa trabajando de manera diaria e ininterrumpida para tratar de disminuir la explosión de las tucuras y las langostas en la zona sur de la provincia.

El Tribuno dialogó con los miembros de la asociación, los ingenieros Jorge Piorno y Gustavo Sarmiento, quienes aseguraron que "la Asociación continúa en alerta y con un monitoreo constante porque esto no se terminó. Hay que seguir controlando siempre, no tan solo acá sino también en todo el país".

Las tucuras

Sarmiento afirmó que "hay una gran explosión de tucuras (las mismas son parientes de la langostas y, a diferencia de ellas, no andan en manga o unidas) y no podemos descuidarnos". De acuerdo al monitoreo realizado por APL, el ingeniero alertó "que tanto en el departamento de Metán, como en nuestros vecinos de Rosario de la Frontera y La Candelaria se encuentra presente la plaga, por eso seguimos controlando, no queremos sorpresas y mucho menos en épocas de cultivo". Y advirtió que "en el momento en que nos descuidemos vamos a estar en graves problemas. Este año es fundamental controlarlas si queremos evitar lo mismo que nos ocurrió con las langostas el año pasado".

Seguir investigando

Respecto a las langostas y tucuras, Piorno aseveró que "en el caso de las langostas, hay una cuestión cíclica y climática, por eso no hay que descuidarse, no hay que olvidarse, sobre todo hay que seguir haciendo investigaciones porque aún hay muchas cosas que faltan. Por ejemplo, falta determinar cuáles son las condiciones que pueden tener nuestras langostas para que haya una explosión demográfica. Nos falta un indicador, es decir, cuántos serían en cantidad y las condiciones de los individuos".

Y agregó que "por ejemplo, en un recorrido de cien metros, qué cantidad de individuos resultan peligrosos para empezar a pulverizar. Hay que aunar también en la investigación los controles biológicos. Esto es fundamental porque todo producto que uno vaya a usar no tiene que ser usado cerca de zonas de desages como los ríos por el problema de la fauna ictícola".

"Por todo esto ha quedado de manifiesto la necesidad de llevar adelante una gran investigación y nosotros sabemos que no podemos hablar de eliminar ninguna plaga, pero sí controlar, ya que biológicamente todo tiene su ciclo", agregó el ingeniero.

Por este mismo motivo desde el Senasa se acordó que el control hay que llevarlo a cabo por lo menos hasta agosto del año próximo, tiempo en que tendrán en comodato el cañón pulverizador y demás elementos de protección personal.