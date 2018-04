Una causa muy justa

La despenalización y legalización del aborto es una causa justa.

Es una causa justa porque la penalización no ha influido en la decisión de mujeres y personas con capacidad de gestar en la decisión de abortar por diversas circunstancias de su vida personal, asociadas a su proyecto de vida principalmente y por cuestiones asociadas a la salud integral concebida como salud física, social, mental y/o emocional. Sin embargo la penalización crea una grave deuda en relación con el derecho a la salud de las mujeres.

En Salta el número de muertes por aborto ha ido increscendo, de dos casos en 2012 a ocho casos en 2016. El Ministerio de Salud registra oficialmente 22 muertes entre 2012 y 2016, todas de mujeres jóvenes en edad reproductiva, muchas con hijos a cargo y todas hermanas, compañeras, hijas. De los hospitales salteños han egresado oficialmente 3.401 abortos en datos oficiales de 2016 de todas las áreas operativas; en cada pueblo y ciudad de Salta egresan mujeres por aborto de los hospitales públicos, que no han muerto pero han tenido complicaciones. Como el aborto es clandestino aún no hay datos de los abortos que se realizaron en la clandestinidad y no llegaron a pedir auxilio médico a hospitales públicos. Puede proyectarse de estos datos de cada provincia un número aproximado de más de 400.000 abortos por año en todo el país. Sumado a ello el dato oficial de 43 muertes por aborto en Argentina en 2016 y 3.030 mujeres desde el inicio de la democracia.

Es una causa justa en tanto muestra una autentica división de clases, pues las mujeres de clase media y alta pagan por abortos con garantías sanitarias, a diferencia de las que no pueden pagar. Por eso la despenalización y legalización contribuiría a la vida y al efectivo acceso a la salud de las mujeres excluidas. Es justa porque constitucional y convencionalmente es posible habilitar una nueva causal de aborto por voluntad de la mujer hasta la semana 14 y porque los comités de seguimiento de esas convenciones más de una vez se han pronunciado respecto de que Argentina debe revisar la actual punición. Quienes invocan los derechos del niño no pueden naturalizar que cada año crezca el índice de embarazos y partos de niñas de 10 a 14 años en nuestra provincia, en lo que internacionalmente se conoce como maternidad infantil forzada.

Existe una diferencia importante entre despenalizar y legalizar el aborto. Mientras con la despenalización se elimina el carácter penal de lo que constituía delito, la legalización requiere el compromiso del gobierno por entregar acceso oportuno, seguro y accesible a las mujeres que cumplan con las especificaciones del derecho. Si la voluntad de los legisladores es que el aborto deje de ser clandestino para dar una herramienta de acuerdo a las convicciones de cada mujer como humana consiente de sus derechos y capaz de tomar decisiones personales, debe también abrir el camino para exigir ese derecho.

La legalización como garantía de la práctica médica es una causa justa para que la ley nacional de orden público no se torne en letra muerta en algunos territorios de nuestro país, que vienen sosteniendo una mirada religiosa por sobre el derecho a la no discriminación, como ha sido la disputa legal sobre educación religiosa en la escuela pública en horario de clase, u obstaculizan derechos adquiridos por todas las mujeres y niñas de nuestro país convirtiéndonos a mujeres del interior en ciudadanas de segunda, por tener menos acceso real a los derechos adquiridos por todas. Por ello y más, el debate que ya se instaló en las calles, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en nuestras casas, ha llegado al Congreso Nacional.