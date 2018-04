Manu Ginóbili y los Spurs, contra los campeones

La NBA le puso el broche a la fase regular y con ello quedaron definidos los cruces de la postemporada, que definirá al nuevo campeón. Después poner en peligro su clasificación, San Antonio Spurs y Emanuel Ginóbili se aseguraron un lugar en los play-offs, pero con la derrota sufrida el pasado miércoles frente a New Orleans Pelicans (122-98) quedaron en el séptimo puesto de la Conferencia Oeste y su rival será Golden State Warriors, el vigente campeón.

Ginóbili jugó 11 minutos y 51 segundos y en ese lapso anotó seis puntos (1-3 en dobles, 1-4 en triples y 1-1 en libres) y entregó tres asistencias.

El bahiense jugará así su 16ª postemporada, en este caso frente a los Warriors, que finalizaron segundos en la Conferencia Oeste por detrás del líder Houston Rockets.

El escolta argentino reconoció tras el partido que aún no sabe si jugará la próxima temporada en la NBA, o si esta será su última campaña como profesional. “No pienso sobre ello, es algo en lo que pensaré durante el verano (boreal). Solo pienso en el presente”, dijo el de Bahía Blanca, de 40 años.

“El trabajo de Manu es estar maravilloso cada noche. Hasta que cumpla 43, entonces podrá empezar a bajar un poco”, apuntó entre risas su técnico, Gregg Popovich. “Si eres un hombre grande y estás jugando con 40 años, está bien. Pero si eres un jugador de perímetro, dribleando y haciendo volcadas, es algo que simplemente no se ve. Es el prototipo de un competidor”, explicó por su parte Alvin Gentry, técnico de los Pelicans.

El primer encuentro entre los Spurs y los Warriors se desarrollará mañana en el Oracle Center de los Warriors, desde las 16 de nuestro país

Las otras series

Los otros enfrentamientos de play-offs serán los siguientes: en el Oeste, Houston Rockets (1) vs. Minnesota Timberwolves (8), Portland Trail Blazers (3) vs. New Orleans Pelicans (6) y Oklahoma Thunder (4) vs. Utah Jazz (5). En el Este: Toronto Raptors (1) vs, Washington Wizards (8), Boston Celtics (2) vs. Milwaukee Bucks (7), Philadelphia Sixers (3) vs. Miami Heat (6) y Clevelan Cavalliers (4) vs. Indiana Pacers (5).