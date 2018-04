Los filmes que hay que agendar del Bafici

Con la proyección ayer por la noche de Las Vegas, de Juan Villegas, -gratis y al aire libre, en la plaza Francia- quedó inaugurada la vigésima edición del Bafici, que terminará el domingo 22. Aquí, diez recomendaciones para anotar y buscar en su lanzamiento de DVD. La primera es la película argentina de 2018 La flor (foto), de Mariano Llinás. La nueva quijotada del director de Historias extraordinarias es el filme más largo en la historia del cine argentino: dura 14 horas. Son seis relatos que se proyectarán divididos en tres funciones. Luego está The Breadwinner, de Nora Twomey (Irlanda/Canadá/Luxemburgo, 2017), una joya de la animación que estuvo nominada al Oscar, de la directora de The Secret of Kells y “Song of the Sea”. Con excelentes credenciales llega Transit, de Christian Petzold (Alemania/Francia, 2018). La nueva película del director de Phoenix tiene una propuesta atípica: aventuras de la Segunda Guerra Mundial en la Marsella contemporánea.

Happy End, de Michael Haneke (Francia/Austria/Alemania, 2017). Isabelle Huppert y Jean-Louis Trintignant se lucen en este asfixiante drama sobre una familia burguesa cargada de tragedias personales. Recomendado está también el documental Ta peau si lisse, de Denis Côté (Canadá/Suiza, 2017), que sigue a seis físicoculturistas obsesionados por el cuerpo.

Luego The Asthenic Syndrome, de Kira Muratova (URSS, 1989), traza un fresco de la sociedad rusa en la Perestroika. Pororoca, de Constantin Popescu (Rumania/Francia, 2017), un drama familiar que se origina con la muerte de uno de sus miembros, sigue la línea estilística del nuevo cine rumano.

También sugieren no perder de vista An Elephant Sitting Still, de Hu Bo (China, 2018). Un día de suspenso con cuatro personajes intentando tomar un tren para escapar de su cruel realidad. Ópera prima y última película de Bo, que se suicidó al terminarla.

Los amantes regulares, de Philippe Garrel (Francia, 2005). Título clave del francés, uno de los invitados del festival, que tendrá una retrospectiva. Por último, The Waldheim Waltz, de Ruth Beckermann (Austria, 2018). Documental sobre el escándalo que acorraló a Kurt Waldheim, exsecretario general de la ONU, por su pasado nazi.