Sebastián Ortega hará una serie docu-reality sobre Charly García

La nueva serie docu-reality será producida por Underground con la dirección creativa de Sebastián Ortega para National Geographic. Allí, un cronista sigue los pasos de Charly García durante un programa especial de dos horas basado en veinte horas de material exclusivo, incluyendo grabaciones inéditas.

Este retrato apasionante de National Geographic sobre el genio musical argentino logra ubicarlo tanto al frente como detrás de cámara; Charly ofrece su experiencia personal y participa en la producción para ordenar el material de archivo existente y compartir parte de su intimidad para la realización de un episodio revelador sobre su vida y obra.

“Charly es un prócer de la música, un adelantado a su época, un artista único, en donde su vida personal y su obra no pueden definirse una sin la otra; es un poeta referente de su tiempo y un orgullo nacional. Poder dar testimonio de las sensaciones que me despierta, a través de este programa que realizamos para National Geographic, me genera un gran entusiasmo y mucha emoción”, dijo Sebastián Ortega, Director General Underground Contenidos.

“Charly García marcó una época y su vigencia a nivel internacional es una historia que merece ser contada. Esta colaboración con Underground nos permite traspasar la pantalla y realizar un acercamiento íntimo a uno de los mayores referentes del rock de América Latina”, dice Fernando Semenzato, vicepresidente senior de producción de National Geographic Partners en América Latina.