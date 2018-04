Advierten que los remiseros de la Ciudad Termal no están habilitados

Una vez más estalló la polémica con remiseros de Rosario de la Frontera que realizan viajes interurbanos, entre esa localidad y Metán. "Hubo quejas de vecinos porque estaban estacionando los autos al lado de las vías del ferrocarril y porque, según ellos, hacían sus necesidades en ese sector, por eso se dispuso sacarlos de ese lugar", dijo el director de Tránsito metanense, Germán Maurell.

Desde hace años, los remiseros rosarinos que traen y llevan pasajeros de esa localidad, se paran con sus vehículos en la calle Islas Malvinas, en la intersección con avenida Mitre.

"Son de Rosario de la Frontera y ninguno está habilitado. Anteriormente se les había otorgado una parada en otro sector, pero no la respetaron. Les venimos advirtiendo que no pueden estar a orillas de las vías del ferrocarril porque esa es una parada ilegal. Si continúa esta situación les vamos a secuestrar los vehículos en un operativo con el apoyo de la Policía", adelantó el funcionario.

Desde el martes que se viven momentos de mucha tensión en ese sector y ya hubo fuertes entredichos en ese lugar de estacionamiento entre los remiseros rosarinos y el personal de Tránsito metanense.

Los trabajadores del volante optaron por alejar sus rodados del sector y levantar pasajeros, que iban hacia Rosario de la Frontera a una cuadra de allí.

"Esos remiseros no están habilitados ni en Rosario de la Frontera. En el caso de los de Río Piedras y El Galpón se firmó un convenio con esos municipios, cuentan con las habilitaciones y hemos consensuado las paradas", recordó Maurell.

Quieren seguir trabajando

Son 16 los remiseros de Rosario de la Frontera que llegan con pasajeros desde esa localidad a Metán y luego hacen viajes de retorno. Se trata de remises compartidos, que cobran $80 por persona cada viaje.

"No nos dejan trabajar, hace unos 20 años que brindamos este servicio. Son varios los inconvenientes. Ellos aducen que nosotros hacemos viajes locales, lo que no es cierto. Llegan con la Policía, no nos dejan levantar pasajeros y nos dicen que dejemos los autos a tres o cuatro cuadras", relató el remisero rosarino, Ismael Casasola.

"Nos dijeron que se iba a firmar un convenio entre ambos municipios para regularizar la situación, pero nunca se realizó. Nosotros no hacemos viajes locales ni en Metán ni en Rosario de la Frontera, solamente llevamos y traemos pasajeros entre ambas localidades", remarcó el trabajador.

"Pedimos que nos dejen trabajar porque de esto dependen 16 familias. Los inspectores de Tránsito dicen que tienen que corrernos de aquí, pero nosotros queremos seguir prestando este servicio, que es necesario para mucha gente, porque le soluciona un problema de traslado ante la falta de frecuencias de colectivos", agregó el remisero.

"Esta medida es contradictoria. Va solo en contra nuestra, porque en el mismo sector, del otro lado de la Mitre, hay autos que estacionan en predios del ferrocarril. Y es mentira que hacemos nuestras necesidades en las vías porque vamos a los baños de la terminal", dijo.

El convenio de los tres municipios

En junio de 2016 los intendentes de Metán, Fernando Romeri; de El Galpón, Federico Sacca, y de Río Piedras, Gustavo Dantur, firmaron un convenio para organizar el funcionamiento de los taxis y remises que viajan con pasajeros de una localidad a otra.

Los jefes comunales se reunieron en la Municipalidad local y rubricaron el documento que tiene como objetivo establecer un marco regulatorio básico e igualitario dentro del cual se debe desarrollar ese servicio de transporte dentro de las comunas.

La finalidad es garantizar la seguridad de los pasajeros, evitar la competencia desleal y establecer un marco legal.

Los intendentes venían manteniendo reuniones para resolver las inquietudes y necesidades de los taxistas y remiseros de cada localidad.

El convenio destaca que los que operan deberán estar claramente identificados con el logo del municipio al que pertenecen, el número del móvil ubicado en la parte frontal, lateral y trasera del vehículo y el número de habilitación municipal, como condiciones.

Cada municipio debía brindar a los otros una nómina actualizada de los taxis y remises debidamente habilitados por cada uno en forma trimestral, con indicación del automotor, propietario y nómina de los choferes.

Según el convenio firmado por los intendentes, cada municipio iba a habilitar una parada, perfectamente señalizada, que deberá ser utilizada por los vehículos de otra jurisdicción de manera obligatoria, bajo apercibimiento de prohibirles continuar con la prestación de ese servicio.

Y aclara que a los taxis de otra jurisdicción les está prohibido pregonar los servicios.