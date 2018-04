Ingenieros hablan de riesgos en el manejo de datos

Dos ingenieros especializados en el tema calificaron como "arriesgada" la utilización de un sistema de inteligencia artificial por parte de un gobierno.

Diego Saravia, ingeniero industrial, explicó que el óptimo funcionamiento de una herramienta de inteligencia artificial depende del algoritmo y los datos fidedignos que se le proporcionen.

"Son sistemas predictivos basados en muchísimas variables. No se sabe si en este caso usan encuestas de hogares o cuáles, pero si son pocas variables se trata de una base de datos común y no inteligencia artificial", explicó Saravia, investigador y docente de Ciencias Exactas que trabaja desde hace tiempo en temas relacionados con informática.

Saravia afirmó que, en caso de tratarse de inteligencia artificial, "sería muy arriesgado que un gobierno lo use, porque no solo puede hacerlo para el embarazo adolescente sino para cuestiones partidarias, comerciales". "El riesgo de utilización de información con otros fines es grave", sostuvo.

"En Estados Unidos, Cambridge Analityca y Facebook se las ingeniaron para posicionar a Donald Trump como presidente. ¿Quién asegura que eso no pasó acá si la información está a disposición del Gobierno?", planteó

Saravia también duda de la aplicabilidad. "Si encontramos una adolescente con el 86% de probabilidad y otra con 60% ¿A cuál asisten primero?", dijo.

También sostuvo que la educación sexual y los métodos anticonceptivos deben proveerse a toda la población. "Creo que hay que educar a toda la población. Puede quedar embarazada tanto una adolescente de una clase alta como una de clase baja" , finalizó.

En tanto, Pablo Cardozo Herrera, ingeniero especialista en seguridad informática, explicó que "no hay a nivel internacional antecedentes de algo similar".

"Me pregunto hasta qué punto hay seguridad con relación a estos datos privadísimos, y garantías de que no van a ser expuestos o utilizados. Utilizar 400 parámetros de niñas para encasillarlas y marcarles como será su vida en cinco años me parece muy arriesgado", agregó.

El especialista aseveró que el convenio con una empresa como Microsoft "nos pone en situación vulnerable y en riesgo de pérdida de datos. Este proyecto en España y Holanda no tendría resultados porque la ley no lo permite".

"¿Qué tipo de auditorias externas habrá que puedan asegurarle a los salteños que realmente sus datos están protegidos? Los bancos tienen seis certificaciones internacionales sobre seguridad de la información. Habría que ver cual es la certificación en este caso", deslizó.

Cardozo Herrera definió como "innecesaria" la implementación del sistema. "¿Por qué no intentamos utilizar la inteligencia natural en vez de la artificial? Seguramente tendremos mejores resultados", manifestó.