Robos en comercios y viviendas particulares

Históricamente la inseguridad estuvo entre los temas que más preocupan a los argentinos. El temor a ser víctimas de un robo, por ejemplo, suele estar presente en distintas circunstancias. A una de las encargadas de La Fiamma, reconocida pizzería de la ciudad, le tocó vivirlo en carne propia. En la última semana distintos atracos perpetrados en comercios y casas particulares alteraron la vida de los salteños damnificados y, de alguna manera, encienden un alerta frente a la situación.

"Se llevaron 150.000 pesos" confirmó Verónica Llimos, encargada de la pizzería que se encuentra en el parque San Martín, sobre el pasaje Mirarmar entre las calles Mendoza y San Martín. Por la secuencia de los hechos no se descarta que algún empleado esté involucrado. Ocurrió el lunes de la semana pasada cerca de las 17, a plena luz del día y al parecer a cara descubierta.

Familiares de Llimos, quienes trabajan en otro comercio de la zona y a diario pasan al frente de la pizzería, indicaron que esa tarde observaron a dos hombres: "Uno mayor y canoso y otro más joven y alto, éste último estaba agachado tratando de poner o sacar el candado". Datos que rápidamente fueron aportados a los investigadores. "Desde que vinieron, hace casi una semana, nunca más supimos más nada del tema, la información de los dos hombres que les dimos eran los únicos datos que tenían en un principio. Pero no sabemos si hay novedades o lograron avanzar en la causa", le dijo a El Tribuno Llimos.

Los ladrones hicieron desaparecer el candado por donde entraron, se dirigieron directamente a la caja registradora y una de más abajo, "donde guardamos la plata", las violentaron y se llevaron 150.000 pesos. Según la encargada, el local tiene ocho cámaras de seguridad y ninguna funciona, al parecer otro dato que tuvieron en cuenta los sospechosos. Fueron directamente a las cajas donde estaba la recaudación, lo único que violentaron en el local.

"Me llamó la atención que no se llevaran nada más, abajo de una de las cajas había un par de zapatillas nuevas, después una bolsa con 30 mil pesos al parecer no la vieron y después elementos como el monitor de la computadora y teléfonos. Al parecer fue al boleo porque se llevaron boletas que seguramente no les sirven de nada". Aún confundida, Verónica Llimos clama para que la Policía o los investigadores les den alguna respuesta.

Menores con champús

Un hombre de 28 años, quien dijo ser propietario del supermercado ubicado en calle General Gemes al 300 en la localidad de Cerrillos, denunció a dos menores de 13 y 15 años por hurtos tras haberlos observado salir del comercio sin pagar. Escondieron los potes entre sus ropas y se subieron a sus bicicletas. Fueron interceptados en el barrio Sivero, mientras eran demorados los policías consultaron al Juzgado de Menor 2, a cargo de Berta Sanz, quien ordenó examen médico, acta del hecho y que sean entregados a sus padres. Según fuentes policiales, los menores habrían mencionado a un tal Tano Walter Solís, mayor de edad, quien les habría proporcionado las bicicletas.

También en el cementerio

El fin de semana pasado la familia Canudas sufrió el robo de las placas de bronce con los nombres de sus familiares difuntos en el cementerio Cristo Rey de Güemes. "Cuando vine al cementerio para estar algunos momentos con mis familiares más queridos me di con la ingrata sorpresa de que se habían robado las placas de bronce, donde estaban los nombres de mis padres y mis tíos, se llevaron solo esas por el tipo de material, dejando en su lugar otras que son de hierro fundido, saben cuáles pueden dejarles algún rédito", expresó con mucha impotencia Agustín Canudas.

El encargado del lugar, Héctor Cejas, sostuvo que los robos ocurren por las noches: "Nosotros cerramos a las 20 y no contamos con un sereno, lamentablemente nadie quiere ese trabajo".