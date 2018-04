Vida humana y violencias

Asistimos al cambio de paradigma con destino incierto. Día a día se degrada el "respeto por la vida" en nuestra sociedad. Desde los asaltantes, simples motochorros, que fusilan o apuñalan impiadosamente a sus víctimas, hasta quienes creen que el aborto no es un asesinato, pasando por los femicidios, estamos ante pruebas tangibles de la degradación apuntada. Cuando se predica el aborto como solución a las madres sin medios para obtener una buena atención medica se cambia la vida de estas por la de un bebé.

La función de un hospital público cuando una mujer embarazada y sin medios, acude a él, debería ser contenerla y darle todo el apoyo médico, medicinal, humano y alimenticio para que tenga su criatura y garantizarle si fuera necesario la misma protección al niño durante los primeros años de vida. Asimismo extremar los sistemas de instrucción poniendo el acento en la necesidad de no concebir irresponsablemente, educar y responsabilizar a hombres y mujeres de las concepciones no deseadas. Desde ya que los casos de abusos y medicinales merecen una definición de la justicia, pero no es ese el aborto que se discute en las movilizaciones ni en las intenciones de los grupos abortistas sino la vía libre al asesinato de niños sin responsabilidad de sus padres. La pregunta inexorable es ¿cuál es el límite de la defensa de la vida humana? Si autorizamos la matanza de niños, porqué vamos a tener consideraciones con los asesinos, violadores, motochorros, femicidas y demás. Así podemos recorrer los umbrales de la vida y definir a quién hay que matar, pero cuidado porque ese día se habrá perdido el primero y universal derecho a la vida que excede los términos eminentemente religiosos y es sustento primigenio del hombre sobre la tierra. No abramos las puertas del infierno porque irremediablemente saldrán los diablos y serán incontrolables.