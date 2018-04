El desgarrador mensaje de una niña de 10 años que sufre acoso escolar

Una niña de 10 años reveló en un desgarrador video en Facebook el suplicio que vive en su colegio en forma de bullying. Cassidy Slater, de Duryea, Pensilvania (EEUU) explica su dura historia mediante carteles que va mostrando a cámara y que van narrando su historia.

Cassidy explica el abuso del que está siendo víctima desde que comenzó el primer grado, incluyendo numerosos ataques. “Mi nombre es Cassidy, tengo 10 años. Voy a la escuela primaria John Adams “, empieza relatando la pequeña a través de los mensajes que va mostrando, según recoge ABC News .

“Estoy en cuarto grado, comencé a ser intimidada en primero. Un día, durante el recreo, un grupo de niños agarró mi bolso y escupió dentro ... y a mí. Este grupo me busca durante el recreo, tratando de pelear conmigo. Me pegaron, me patearon, me tiraron del pelo, me empujaron, me pisotearon y me escupieron”, explica.

“Los niños ni siquiera quieren acercarse a mí. Cada vez que me siento en la mesa del almuerzo, los niños se levantan”, lamenta la pequeña. “Amenazan con matarme, y me dicen que me suicide. También derramaron leche por toda mi chaqueta”, prosigue. “El director no hace nada “, señala. ”Me siento tan sola, siento que no tengo a nadie. Duele”, agrega.

Al final del video, su última hoja de papel reclama: “Esta es mi historia ... ¡dejen de intimidar!”, instando a la vez a las personas a compartir su historia, y no sólo en su beneficio, sino en el de otros niños que puedan estar pasando por una situación parecida.

En un primer momento, Facebook eliminó el vídeo porque Cassidy no tiene la edad requerida para tener un perfil en esta red. Pero su madre, Jenn Slater, volvió a publicarlo. Slater denuncia que la publicación fue eliminada de la red social después de que el Distrito Escolar Scranton, que dirige la escuela de Cassidy, lo reportara a Facebook.

Slater colgó el video de su hija el 4 de abril, y éste acumula ya casi dos millones y medio de reproducciones. Incluso ha despertado la atención del actor Hugh Jackman.

El actor le dedicó una bonitas palabras a la pequeña. “Hola Cassidy ... Soy Hugh. Quiero que sepas que eres amada, especial e inteligente. Eres fuerte, divertida y hermosa por dentro y por fuera. LA INTIMIDACIÓN NO ES ACEPTABLE. Por favor, nunca dejes de pedir ayuda”.

El actor le dice a la pequeña que encontrará ayuda “en lugares que nunca pensaste que fuera posible”. Y acaba el mensaje con un delicioso “soy tu amigo”.

Mientras tanto, el padre de Cassidy, James Warner, reveló que no sabía que su hija estaba siendo intimidada hasta que vio su video. ”Simplemente quedé devastado”, explicó a ABC News.