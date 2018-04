Flor Peña enfrentó las críticas por darle la leche caliente a su hijo en un video

En las redes sociales, los famosos suelen recibir críticas y descalificaciones a diarios. Pero en las últimos días Florencia Peña (43) superó inesperadamente los límites al recibir un fuerte ataque 2.0 por un descuido que ella tuvo con Felipe, su hijo menor.

De viaje junto a Marley por Canadá para el segundo capítulo de Por el mundo, la actriz compartió en su cuenta de Instagram un video dándole la mamadera a Felipe, de apenas seis meses de vida.

Al parecer la leche estaba demasiado caliente por lo que ella debió interrumpir la comida de su hijo y éste se puso a llorar. Rápidamente, llovieron las críticas por no haber probado la temperatura de la leche antes de darle de comer a su bebé.

"Se cree graciosa y encima boludea con el bebé. No hay manual de madres pero el de esta vejiga es el tercer hijo", comentó una mujer junto al video de Florencia. "Flor de madre nada. Lo quemaste y vas por el tercero ¡¡QUÉ MADRE!!", opinó otra seguidora de la actriz. Dos simples ejemplos de los numerosos mensajes descalificativos que recibió.

En su regreso al país, según señala Clarín, Florencia decidió enfrentar las críticas y opinar al respecto. Primero, consultada por Intrusos (América, a las 13), aseguró que el viaje "salió perfecto". "Hicimos el programa con Mirko (el hijo de Marley) y Felipe. La pasamos bomba. Fue hermoso", contó.

Luego, al ingresar en el tema polémico, optó por arrancar desdramatizando el asunto: "Está bien. No pasó nada. La gente simplemente opina". "Estaba un poco caliente la mamadera y se ve que a él no le gustó mucho. Pero puede suceder. No pasa nada. No era que estaba hirviendo. No estaba a 120 grados", siguió.

Felipe, el hijo de Florencia Peña, junto a Mirko, el hijo de Marley.

Pero después mostró su malestar. "Hay toda una camada de gente que está muy pendiente de lo que hace el otro y supongo que ellos deben ser perfectos. Evidentemente hay mucha gente perfecta con tiempo para criticar", aseguró.

Y reconoció que Marley en un inicio se preocupaba por cómo mostrar a su hijo Mirko junto a Felipe para evitar las críticas: "En esas situaciones yo le decía 'dejá que hablen'. Tengo un expertis en que me critiquen. Así que todo me resbala", reconoció Flor.

Y volvió al humor para finalizar. "Con Marley somos los antipadres, así que puede salir cualquier cosa. Nosotros nos divertimos. Somos padres amorosos", cerró.