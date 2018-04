Aranguren le respondió a Alfredo Cornejo: "No me importa quién esté enojado"

"El ministro de Energía explica con mucha racionalidad la suba de tarifas pero paralelamente dice que no va a traer sus recursos hasta que no haya credibilidad. No creo que haga bien para salir del populismo", había dicho el gobernador de Mendoza.