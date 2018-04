Racing, con muchas bajas, visita a Defensa y Justicia

Racing Club, con bajas a causa de lesiones, suspensiones y descanso a ciertos jugadores, pero con el regreso de Ricardo Centurión, visitará este sábado a Defensa y Justicia, que viene de lograr un histórico triunfo ante el puntero Boca, en uno de los cinco partidos a jugarse hoy en la continuidad de la 23ra. fecha de la Superliga de fútbol.

El partido, que contará con la presencia del público visitante, ya que Racing recibió 2.500 populares, se jugará en el estadio Norberto Tomaghello, en la ciudad bonaerense de Florencia Varela, desde las 20 de mañana y con el arbitraje de Andres Merlos.

Los dos llegan tras muy buenas actuaciones ante los "gigantes" del fútbol argentino Boca y River, pero la diferencia fue el resultado, porque Defensa (32 puntos) festejó tres puntos soñados ante los "xeneizes" y Racing (36) se quedó con las manos vacias ante los "millonarios".

Racing hizo casi todo bien de local ante River en la fecha pasada, pero la impericia de sus delanteros y la soberbia tarea del arquero Franco Armani son los justificativos para el 2-0 final para los de Marcelo Gallardo.

El equipo de Avelleneda esta participando de la presente edición de la Libertadores, esta puntero en el Grupo E con Universidad de Chile, y el jueves próximo será local ante Vasco da Gama de Brasil.

Este sábado en Racing no podrá jugar casi toda la defensa titular porque Renzo Saravia y Leonardo Sigali están suspendidos y Alejandro Donatti esta lesionado, además Coudet decidió que Neri Domínguez tenga descanso, ya que jugó casi siempre en el torneo local y la Libertadores.

Iván Pillud jugará por Saravia, Miguel Barbieri por Donatti y Rodrigo Schlegel por Sigali, mientras que Marcelo Meli irá por Domínguez y Centurión, que ya cumplió la suspensión tras la expulsión ante Belgrano, reemplazará a Matías Zaracho.

Defensa está en zona de clasificación para la Copa Sudamericana y con la moral muy alta luego del triunfazo ante Boca, cortando una racha de dos derrotas seguidas, con la conducción de Juan Pablo Vojvoda.

Este s´bado no contará con el delantero Nicolás Fernández a causa de un desgarro y su lugar sería ocupado por Fabián Bordagaray, pero el resto no sufrirá modificaciones.

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Nahuel Molina, Dylan Gissi, Lisandro Martínez y Christian Almeida; Tomás Pochettino, Mariano Bareiro y Franco Cristaldo; Ciro Rius, Fernando Márquez y Fabián Bordagaray. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Racing Club: Racing: Juan Musso; Iván Pillud, Miguel Barbieri, Rodrigo Schlegel y Alexis.Soto; Marcelo Meli; Diego Gonzalez, Neri Cardozo, Ricardo Centurión; Lautaro Martínez y Lisandro López. DT: Eduardo Coudet.

Arbitro: Andrés Merlos.

Cancha: Defensa y Justicia

Hora de inicio: 20.

TV: Fox Sports Premium