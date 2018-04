Ibire elogió al plantel de Gimnasia y arengó al hincha: "El equipo está distinto"

Gimnasia y Tiro tendrá un choque crucial mañana, desde las 17:30, en el Gigante del Norte, cuando reciba a Sportivo Belgrano de San Francisco por el partido de ida de los octavos de final de los play offs de cara al segundo ascenso.

Y el vicepresidente segundo del albo, Juan Carlos Ibire, palpitó el choque, motivó a los jugadores e instó a los hinchas a asistir en masa, teniendo en cuenta la instancia que juega el millonario y la vuelta del color a las canchas. Sin embargo, el directivo hizo algunas aclaraciones, tras la reunión que mantuvo anoche con la Policía.

“Para que el hincha no se confunda aclaramos que solo podrán llevar banderas chicas de flameo, de 1,60 metros y de plástico blando. No podrán llevar banderas grandes ni las personalizadas con leyendas. Tampoco se podrán colgar banderas en los alambres. Sí se permitirá el papel picado, la serpentina y las bandas de música, el bombo, la percusión, eso me parece lo más importante, porque eso motiva al hincha, que en este caso no tendrá un adversario para medirse en la otra tribuna”, expresó el dirigente, para luego sumar:

“Será una prueba piloto, gradual, por eso hay cosas que siguen estando prohibidas, como las bombas de estruendo”.

Además, Ibire agregó: “Veo un equipo distinto que mejoró en todo sentido, los jugadores entendieron el mensaje y que esta es la última oportunidad. Están enchufados. No quisimos aumentar el precio de las entradas porque entendemos la situación de la gente. Deseo ver en el Gigante 4 o 5 mil hinchas, sería un número ideal”.