Hicieron un festival y donaron alimentos

José Párraga y César Vaca, dos veteranos de Malvinas, pertenecientes a la Agrupación 2 de Abril, visitaron el comedor "Por una sonrisa", que dirige Cristina Mamaní.

Hasta allí llevaron las donaciones que recibieron por el festival folclórico que realizaron los excombatientes y se dirigieron a Primera Junta.

La Agrupación de Combatientes en Malvinas y Familia 2 de Abril, realizó un festival folclórico solidario para conmemorar el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Con el lema "Malvinas por siempre argentinas", este grupo de excombatientes puso en marcha una colecta de alimentos no perecederos para donar a un comedor capitalino.

"Estaba buscando comedores para llevar las donaciones y no sabía adónde ir. Así que le pregunte a un amigo y me pasó el contacto del comedor "Por una Sonrisa', ubicado en el barrio Primera Junta. Días atrás, junto a mi compañero César Vaca, fuimos al comedor a entregar lo donado en el festival. En un principio lo íbamos a llevar al norte, pero como no eran muchas cosas decidimos en la comisión de la agrupación entregar los alimentos a un comedor que lo necesite en Salta", comentó José Párraga, miembro de la agrupación.

El encuentro entre los excombatientes con Cristina Mamaní, directora del comedor, fue muy emotivo. "Nos recibió muy bien y quedamos en que vamos a volver. La verdad, es una mujer extraordinaria y su obra es emocionante, se ve que es un comedor muy humilde que necesita la ayuda de todos nosotros. Lo que más me llamó la atención cuando fuimos a ver a Cristina es cómo recicla la verdura que van a buscar a Cofruthos. Es impresionante porque todo lo hace a pulmón, no tiene ayuda estatal, le da de comer a 90 chicos y no tiene ayuda de nadie", expresó José Párraga.

El excombatiente fue contundente al refererirse a la falta de ayuda estatal al comedor de Primera Junta. "Quien gobierna no le cortó la ayuda a ella, sino que le cortó la comida a los chicos. Esa es la razón porque políticamente uno puede decir lo que quiera, pero lo que más vale son los chicos. Ya están juntando cosas de la basura, eso es lo que más me llegó", agregó Párraga.

"Cristina es una persona que está encargada de este comedor, que la rema día a día, minuto a minuto con 90 chicos a su cargo que van al vertedero San Javier a sacar cosas de ahí para alimentar a los chicos", dijo Vaca. Para los que quieran colaborar con esta institución en su cruzada solidaria con todos los comedores de la ciudad pueden comunicarse con Vaca al: 15577-4305 o con Párraga al: 15516-2272