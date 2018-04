Los Jaguares inicaron la gira por Oceanía con un triunfo

Los Jaguares derrotaron este sábado ajustadamente a los Rebels de Australia por 25 a 22, encuentro que abrió la gira de la franquicia argentina por Oceanía, correspondiente a la novena fecha del Súper Rugby, torneo que reune a las potencias del hemisferio Sur, que organiza la Sanzaar. El encuentro se disputó en el AAMI Park de Melbourne, fue dirigido por el árbitro australiano Nicholas Berry con un parcial favorable para los Rebels por 14 a 3 (primer tiempo).

Los tres tries del equipo argentino fueron marcados por Sebastián Cancelliere, Ramiro Moyano y el ingresado Bautista Ezcurra, mientras que Nicolás Sánchez sumó dos penales y dos conversiones. El conjunto argentino en una gran producción en la parte final del encuentro alcanzó su tercer triunfo en esta temporada en el Súper Rugby, al tiempo que mantiene su invicto en tierras australianas, ya que la temporada anterior venció a los Rebels (32 a 29) y a Warathas (40-27). Los Jaguares remontaron el parcial adverso de 14 a 3 y se quedaron con el triunfo basado en una gran producción en ataque, un juego colectivo y una base defensiva sólida le alcanzó para sumar un nuevo éxito en Oceanía.

En el primer tiempo, Sánchez abrió el marcador con la conversión de un penal y con el correr de los minutos, Rebels paso a dominar las acciones y fue oportuno en las oportunidades que se le presentaron para marcar, así anotó dos tries conquistados por Billy Meakes y Marika Koroibete, ambos convertidos por Jack Debreczeni. En la parte complementaria, Rebels marcó su tercer try obtenido por Dane Haylett-Petty para lograr un parcial de 19 a 6; previamente Nicolás Sánchez marcó un nuevo penal para los argentinos.

La salida del medio scrum australiano Will Genia, marcó un quiebre en las acciones del encuentro, ya que Rebels perdió el manejo del juego y Los Jaguares pasaron a dominar el control de la pelota y llevar las acciones a campo contrario. La reacción de Los Jaguares comenzó con el try conseguido por el wing Sebastián Cancelliere tras una veloz corrida y minutos más tarde Ramiro Moyano marcó la segunda conquista tras superar la marca de tres jugadores australianos. A seis minutos del final del encuentro, en un avance de Los Jaguares Sánchez habilitó al ingresado Ezcurra que arremetió para alcanzar el try de la victoria.

En la última jugada del encuentro, los Rebels contaron con un penal a su favor que no patearon a los postes y de esa manera haber albergado la posibilidad de un empate ya que optaron por jugar un scrum que finalmente fue recuperado por Los Jaguares para quedarse con el ajustado 25 a 22..

Con el triunfo de hoy, Los Jaguares acumulan tres victorias y cinco derrotas en el torneo; los dos éxitos anteriores fueron frente a los Warathas de Australia por 38 a 28 y a los Lions de Sudáfrica por 49 a 35, ambos encuentros disputados en el estadio de Vélez Sarsfield. El equipo argentino se medirá el sábado 21 frente a los Brumbies de Canberra, mientras que una semana más tarde chocarán frente a los Blues de Nueva Zelanda y finalizarán su gira por Oceanía, el sábado 4 de mayo próximo frente a los Chiefs neocelandeses.