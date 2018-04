Federico Gómez: “Si veo imposible los JJOO, no tiene sentido que haga el esfuerzo”

Sentado en una de las escaleras del estadio Nacional de Ezeiza, Federico Gómez, atiende el llamado telefónico de El Tribuno, mientras observa al seleccionado argentino de béisbol ante Bolivia. La tercera base era su posición en Los Gauchos, pero este año decidió colgar el guante y el bate, para sacar a relucir el palo y la bocha de hockey, su otra pasión.

Fede dejó la tranquilidad de una vida organizada entre ambos deportes, cuando Carlos Retegui (mientras era el técnico de Los Leones), lo citó. El único requisito que le pidió fue que se decida entre una disciplina y otra. Con 26 años, Gómez entendió que era el momento de dejar a Popeye y despedirse de su familia para emigrar al Club Ciudad de Buenos Aires. Pese a que Retegui se fue, la cosecha dio sus frutos, porque fue citado a los Juegos Odesur, en mayo próximo.

¿Cuándo tomaste la decisión de irte a Buenos Aires y dejar de lado gran parte de tu vida?

La decisión fue bastante difícil por haber dejado el béisbol, irme de Salta y dejar mi familia. Cuando estuvo el “Chapa” se me presentaron las oportunidades y fue el momento oportuno.

Tuve dudas cuando Retegui se fue y no figuro en la lista de los 43 jugadores del seleccionado. Germán Orozco (el nuevo entrenador), me mandó un mensaje que vaya a entrenar el miércoles y me dijo que quedaba en la lista de los Juegos Odesur que para mí es algo inexplicable. Si no hubiera venido a Buenos Aires, no estaría en el listado.

Te citaron en una semana especial para vos, por el Sudamericano de béisbol, ¿qué te genera ver el torneo desde afuera?

Sí. Justo vine a ver el partido ante Bolivia. La verdad que es algo que me toca un poco, soy consciente que lo dejé por esto que me toca vivir ahora.

¿Ves muy lejos los JJOO?

Lo tengo que ver como algo por que luchar, si lo veo muy imposible, no tiene sentido que haga el esfuerzo. Si no se da, mala suerte, voy a dar el 100% para estar ahí.

¿Cómo te está yendo en el Club Ciudad?

Ahora estoy jugando en la primera B, aunque es en la categoría A y me va bastante bien. Al comenzar el torneo nos tocaron los equipos más duros del campeonato y sacamos buenos puntos. Mañana (por hoy) jugamos contra Lomas y me beneficia jugar en este ritmo.

¿Te encontraste con un nivel muy diferente de juego?

Acá no se compara con nada. En Salta jugaba muy tranquilo, te daba tiempo de pensar, acá la agarrás la bocha y cuatro jugadores te marcan. La mentalidad es lo que más me gusta.

¿Cambió tu vida en Buenos Aires?

La verdad que sí. Con decirte que tengo que tomar dos colectivos y en Salta jamás lo hice. Iba a la universidad pero en diez minutos estaba. Allá el club me quedaba a cuatro cuadras. Acá tengo que buscar mi comida y esas cosas. Me está ayudando a conocerme a mi mismo, a administrar la plata que tengo. En Salta vivía muy cómodo, tenía becas por el béisbol y dejé todo.

¿Sentiste que era el momento justo de partir?

Con la convocatoria del año pasado, sabía que si no lo hacía ahora, no lo hacía más. Para un seleccionado de hockey mayor, soy el primero que puede llegar a jugar un campeonato oficial, es ahora o nunca.

Con el béisbol jugué y gané los sudamericanos, entonces si me va mal con hockey, puedo volver al béisbol. Si me quedaba en Salta iba a quedarme con la duda el resto de mi vida.

Pese a que tu familia está ligada a ambos deportes, ¿qué te dijeron cuando tomaste la decisión?

A mi papá no le gustó mucho la noticia. Me tengo que cuidar bastante y a mi familia le expliqué la situación, dejé mucho por venir a Buenos Aires.