Gimnasia y Tiro en busca de acertar otro golpe

En otra instancia, Gimnasia y Tiro se las verá esta tarde con Sportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba, desde las 17.30, en el Gigante del Norte, en el enfrentamiento de ida entre ambos rivales, que buscarán salir airosos de este compromiso, en la fase reválida del torneo Federal A, para jugar la revancha con la premisa de avanzar a la siguiente ronda.

El albo llega más aplomado a este compromiso frente al representativo cordobés, puesto que consiguió superar un escollo como el que significó Desamparados de San Juan, a quien dejó en el camino, en la definición con tiros penales, en condición de visitante; por lo que ahora el albo apunta a fortalecer su juego para continuar con el tren de acercarse hacia el objetivo trazado.

Pero, Gimnasia y Tiro, todavía debe responder con mayor firmeza, más aún cuando le toca jugar ante su público. Si bien su juego con Desamparados (en el primer partido) marcó una clara supremacía, esa falta de definición le privó de conseguir un triunfo más abultado y dejó al descubierto que todavía debe corregir ese defecto para consolidar el buen trabajo que se sustentó frente a los sanjuaninos, en las demás líneas de juego.

Claro que mucho apuesta el Tano Riggio, DT del albo, de terminar de moldear este equipo, por cuanto a medida que avance en esta serie de la competencia, se encontrará con rivales que también tienen un plus extra para sortear un escalón más.

Por eso no es de extrañar que por el lado del entrenador, haya decidido mantener el mismo equipo que logró la clasificación contra Desamparados, por lo que todo tiende a que estos mismos jugadores podrán demostrar ante su gente que el “hambre de gloria” puede aparecer en toda su dimensión con la finalidad de comenzar a demostrar que todo esto no es pura casualidad.

En el contexto que encierra esta presentación del millonario como local, lo que teje una incógnita es la presentación de Sportivo Belgrano, un adversario que a lo largo de la competencia mostró cierta debilidad cuando le toco jugar afuera de su cancha y en ese desfasaje con que llega la visita, en cuanto su producción, le puede favorecer al conjunto millonario para acertar el primer golpe a favor.

Eso sí, Gimnasia y Tiro, también necesita el respaldo de su gente. Ese fervor del hincha que debe aparecer en todo su esplendor para que los jugadores sientan el fiel respaldo para seguir recorriendo el camino hacia la meta final y mientras gane quedará mas cercana.

GIMNASIA SP. BELGRANO

M. Leguiza F. Cosentino

J. Hereñú R. Chaves

A. Cazula N. Rodríguez

N. Ibarlucea J. Fernández

J. Medina F. Ponce

P. Agüero M. N.Escobar

N.L.Macri M. Pérez

F. Giménez J. Mazzola

P. Motta N. Capellino

M. López F. Catube

A. Toledo J. P. Francia

DT: V. Riggio DT: A. Giaccone



Estadio: Gigante del Norte

Arbitro: Jorge Sosa

Hora de inicio: 17.30