"Lo de la testigo de María Cash es un relato creíble"

Sergio Chiericotti, abogado de la testigo protegida en el caso María Cash, dijo que su clienta tiene coherencia y memoria intacta, y todo lo que relató en una fiscalía de Buenos Aires lo va a ratificar aquí en Salta.

Pasaron muchos años y muchas cosas, pero la coherencia de su relato aún sigue intacta.

"La descripción de sus sufrimientos al lado de su exesposo (un agente del Servicio Penitenciario Federal) son compatibles incluso con el último episodio de violencia que sufrió, hace apenas unos días", graficó, y luego haciendo memoria a sus interminables conversaciones con su cliente dijo: "Un día me relató que el ahora acusado de la desaparición de la diseñadora porteña María Cash sacó a toda su familia de la casa de Campo Quijano rumbo a la capital salteña, y a poco de ingresar a la ruta le dijo "ahora a aprender a suicidarse en familia', tras lo cual imprimió una velocidad alucinante a un viejo Peugeot 504, y así como venía encaró una peligrosísima curva casi en L existente a medio camino, dejando aterrados a madre e hijos. De esas situaciones tiene decenas, así que cuando me relató que estuvo cautiva en su propia casa ya no me extrañó. Pero con las dudas del caso investigué y me di que en esos años había denunciado estas violentas acciones y, lo peor, fue rescatada de su cautiverio por la propia Policía de esta provincia. Yo creo en ella en un 85%, y estoy diciendo que el margen que resta es exiguo ante lo que está denunciando".

"Está demás decirlo que fallaron en algo o en todo, que en su tiempo no la escucharon. Ni la causa provincial ni menos la federal tiene a estas personas como detenidos. Algunas vez fueron citados pero, como está claro, gozan de todos sus derechos".

Chiericotti aseguró además que en 2013 la Justicia de Salta tenía en su poder las revelaciones de esta mujer, pero no le dieron lugar ni importancia y esas denuncias fueron archivadas.

"Mi cliente, luego de ser prácticamente rescatada de la trata se fue a vivir a Tucumán, y en el 2016 en una causa compleja y arbitraria, que se gesta en Tucumán y termina en Buenos Aires, fue despojada de la tenencia de sus hijos".

Entrevistado por El Tribuno en su propio domicilio, el abogado de la hoy testigo protegida del caso María Cash dijo, entre otras tantas revelaciones, que su cliente es una mamá sufrida, con la memoria intacta y principalmente con coherencia de tiempo y espacio.

Mientras preparaba una interesante y colorida cena para sus invitados criticó de manera directa a la Justicia local y dijo que esta vez tendrían que agotar todas las instancias.

El abogado dijo que por lo manifestado por la mujer, a la que defiende en la causa provincial, y por los hechos ocurridos en las últimas horas tiene todo el derecho de sentirse vulnerable y a la vez amenazado.

"Estamos ante la presencia de una cosa seria, una verdadera mafia", reflexionó.

"Lamento que la Justicia nunca haya tomado en serio el relato de mi defendida entonces, allá por 2013. Lamento también que en el 2016 no se la haya escuchado. Pero no voy a permitir que en el 2018 su caso no sea resuelto. Eso no va en detrimento de la causa federal por la desaparición de María Cash, a la que está aportando de nuevo, porque ya lo había hecho antes, una línea creíble y mucho. Ella compartió una casa en Campo Quijano junto a tres mujeres y una de ellas bien pudo haber sido María Cash", dijo.