Quieren volver a cambiar el nombre de la avenida del Bicentenario

Unos diez días atrás Alberto Castillo (PRO) presentó un proyecto en el Concejo Deliberante para que la avenida del Bicentenario de la Batalla de Salta volviera a llamarse Virrey Toledo, nombre que tenía hasta hace cinco años. El concejal aseguró a El Tribuno que el fundamento de este proyecto es "el pedido de los vecinos".

Este medio se acercó a las no más de 13 cuadras que comprende esta avenida para dialogar con las personas que viven y trabajan allí. Unos se mostraron de acuerdo con la propuesta de volver al nombre anterior, otros la consideraron como un "retroceso" y otros, como un asunto "irrelevante" o como "un disparate".

En 2012 el entonces presidente del Concejo Deliberante, Tomás "Tury" Rodríguez, presentó un proyecto para que la avenida Virrey Toledo se llamara Bicentenario de la Batalla de Salta y para que se sacara el monumento a este representante de la Corona española en América de la plazoleta Cuatro Siglos.

Tras meses de idas y vueltas y con una intervención judicial de por medio, el 20 de febrero de 2013, al conmemorarse el 200§ aniversario de la Batalla de Salta, la avenida cambió su nombre pero la estatua del virrey quedó en el mismo lugar.

Castillo sostuvo que el proyecto "tiene su punto de origen en el pedido de los vecinos, no solo de la Virrey Toledo (sic), sino de muchos que nos encontramos en las calles, en un café, con la solicitud de que no se sienten identificados con la denominación que se le dio".

Dijo que la idea es que la avenida vuelva a llamarse como antes de 2013 ya que el cambio de nombre "fue una medida totalmente inconsulta" y que "no se dio participación a los vecinos". "A una de las arterias más importantes se le privó el nombre del cofundador de esta ciudad, que fue el virrey Toledo, quien le ordenó a Hernando de Lerma fundar esta ciudad. Nos parece una medida importante y necesitamos de la participación de los vecinos, cosa que no se dio en 2012", afirmó.

Con firmas y avales

Castillo comentó que el proyecto ha sido firmado por 14 concejales, aunque no quiso mencionar sus nombres, y que cuenta con el aval de varios frentistas. Ahora tendrá que pasar por las comisiones de Tránsito y de Legislación, antes de llegar al recinto. Reveló que la semana próxima harán una "especie de consulta" en dos sitios digitales para conocer la opinión de la gente.

"Por más que tengamos la adhesión a este proyecto de varios concejales, queremos saber qué opina la gente. Por eso abriremos en dos portales digitales una especie de consulta para que los vecinos se expresen, al margen de una cierta cantidad de firmas que tenemos especialmente de los frentistas", dijo Castillo.

El concejal planteó que su propuesta no tiene un trasfondo ideológico y que se basa en los "usos y costumbres" de la sociedad porque -aseguró- los vecinos siguen llamándola con el nombre anterior. "Esto es un pedido de la gente. Somos gestores de la voluntad de los vecinos y por eso hemos presentado esta ordenanza", expresó.

"Los usos y las costumbres son formadores de leyes y ordenanzas. Sirven como fundamento y no podemos negar que la sociedad sigue llamando a esa arteria Virrey Toledo. Está en el inconsciente", aseguró.

Sobre el trasfondo ideológico que puede tener la propuesta, manifestó: "Estamos tratando de que no lo tenga. Por eso queremos la opinión de la gente. Nos interesa que la ciudadanía se expida y no una posición ideológica. No podemos mirar con la óptica del siglo XXI las acciones y los hechos de hace 500 años. Me parece que el revisionismo histórico no ayuda a una sociedad y muchas veces las ideologías contrapuestas dividen más que trabajar en pos de una sociedad".

Vecinos tienen visiones divididas

El Tribuno salió a recorrer la avenida del Bicentenario para conocer la opinión de quienes la frecuentan todos los días.

Sebastián Stone (32 años) explicó que no tiene problema en que se vuelva a cambiar el nombre ya que se había acostumbrado al anterior. “No sé si me parece que una avenida nuestra se llame como un virrey. Me encantaría que fuera algo muy nuestro pero la verdad es que me había acostumbrado a ‘Virrey Toledo’. Me gustaría que fuéramos más nacionalistas, que fuera algo realmente nuestro y que lo repitiéramos constantemente”.

José Martín Tapia (31) consideró, en cambio, que volver a llamarla Virrey Toledo sería “retroceder”. “Me parece que el nombre Bicentenario es más representativo.Yo estudié Historia hace bastante... Para mí está bien. No me siento muy identificado con la parte española y prefiero que quede así. No quiero que se cambie. Tendrían que rescatar lo autóctono, lo indígena, lo tradicional y no centralizarse en lo español o en el adoquinado francés. Cambiarlo sería retroceder”, señaló.

Tapia planteó que hay otros símbolos contradictorios: “En la plaza España está Eduardo Falú, que representa todo lo que es el gauchaje. Nada que ver una cosa con la otra. Desgraciadamente está llena de contradicciones la historia”.

Enrique Pacho (51) consideró como “una pérdida de tiempo” el proyecto. “Me parece un poco irrelevante. Creo que hay otras cosas más importantes. En principio me pareció con muy poco sentido que cambiaran el nombre y, ahora, volver a tratarlo me parece una pérdida de tiempo, habiendo otras cosas más importantes que se pueden tratar. La calle sigue siendo la misma; la gente, la misma”, aseguró.

Ezequiel Arias (26) consideró que, si el proyecto se concretara, traería problemas a comerciantes y turistas. “A mí me parece un disparate. Ya lo cambiaron y quieren volver a hacerlo. Creo que para todos los comercios y la gente que vive es complicado volver a hacer todos los papeles por los impuestos”. El joven contempló, además, que puede ser un problema para los turistas y quienes vienen de otros lugares.