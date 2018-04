"Mariela", un cortometraje salteño que desplegará su magia en el Bafici

La 20ª edición del Bafici, uno de los festivales de cine independiente más importantes de América Latina, tendrá una destacada presencia salteña con el estreno del cortometraje “Mariela”, de la cineasta local Victoria Romero.

La obra competirá en la categoría “Cortos argentinos” y se proyectará los días 19, 20 y 22 de abril próximos.

Además, el corto salteño participó de numerosos festivales en Estados Unidos, Suiza, Marruecos, Inglaterra, Colombia y Rumania, entre otros. Está previsto su próximo estreno en Salta, en fecha a confirmar.

“Es la primera vez que ‘Mariela’ se presenta en Argentina y más adelante lo haré en Salta. La obra es, de alguna manera, autobiográfica. Simboliza los recuerdos y el cariño de mi infancia. Si bien se inspira en un hecho real, el guión es ficticio. La trama gira alrededor de los recuerdos que tiene la protagonista sobre su niñera”, destacó la directora de cine Victoria Romero a El Tribuno.

Salteños cien por ciento

La trama, que dura diez minutos, se filmó íntegramente en San Lorenzo en 2017. El rodaje duró cuatro días y, tanto los actores, diez en total, como el equipo de producción, fueron cien por ciento salteños.

Mariela es interpretada por Romina Apaza, actriz salteña y estudiante de Psicología. Actuó en “Deshora” y “La mujer sin cabeza”.

La pequeña Simona Barry encarna a la protagonista en su niñez. “Cumplo 6 años y me encanta actuar. Mi juego favorito es disfrazarme, inventar historias, armar un escenario y actuar para cualquier público. Trabajar en ‘Mariela‘ fue hermoso y divertido, todos me entregaron mucho amor y juego. En el futuro me encantaría hacer muchas pelis”, contó Simona.

Por su parte, Victoria resaltó el profesionalismo y el talento de los actores y del equipo técnico salteño. Este último estuvo integrado por Daniela Marinaro, como asistente, Agustín Chibán en fotografía, Stephanie Poore Day como directora de arte y Andrea Kleinman en edición, entre otros.

También colaboraron las productoras locales Caschi Cine, Pulpa y Chulo.

Cabe señala que Poore Day trabajó con compañías de shows en vivo como Fuerza Bruta y en películas como “Relatos Salvajes”.

“El rodaje del corto fue muy ameno, en un entorno que era familiar para mí y con excelentes profesionales y algunos amigos. La producción audiovisual en Salta es muy buena, de primer nivel y se están filmando muchas cosas interesantes”, destacó Victoria, que cuenta además con el asesoramiento de la reconocida cineasta salteña Lucrecia Martel.



Vuelo internacional

Acerca del estreno del corto y de su competencia en el Bafici, la joven directora destacó: “Es una alegría enorme poder estar en el Bafici. Siempre iba como asistente y ahora me toca estar del otro lado. Este corto es mi trabajo de graduación en un master de cine que realicé en Londres, que duró cuatro años”.

El corto ya fue presentado en diversos festivales de cine en todo el mundo: Santa Barbara Film Festival y Fort Lauderdale Film Festival (USA), Bucharest Film Awards (Rumania), Uppsala Film Festival (Suecia), Tetouan Film Festival (Marruecos), Cambridge Film Festival y Watersprite Film Festival (Inglaterra) y The European Independent Film Festival (Francia), entre otros.



Una joven promesa

Victoria tiene 28 años. Estudió Comunicación Periodística en la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires, y Fotografía Creativa en la Escuela de Andy Goldstein.

En 2014 se mudó a la ciudad de Londres, Inglaterra, para estudiar un master en Cine en la London Film School. “Mariela” es, justamente, su proyecto de graduación.

Actualmente la joven cinesta se encuentra trabajando en producciones internacionales y en la postproducción de el cortometraje “El jardín de las catarras”, filmado en Lanzarote (Islas Canarias), entre otros proyectos.

“Empecé a desarrollar mi gusto por el cine al estudiar Fotografía y ayudar a varios amigos con sus proyectos de cine. Mi objetivo es filmar en Salta y en el país, trabajar y continuar en mi camino de aprendizaje”, afirmó Victoria.



Cortometrajes

La joven se desempeñó en distintos puestos en la producción en numerosos cortos. En “Another Rather Lovely Story”, trabajó en cámara y dirección de Fotografía, en “Tango Shoes” y en “Good Luck Mark” en Fotografía; en “Have a Pint With Me” en Edición. Dirigió “Transitando”. Además de “Mariela”, fue la guionista, directora y productora de “Minutiae”.

“Lo más maravilloso que tiene el cine es la capacidad de colaboración y el trabajo en equipo, así como las diferentes visiones que se van sumando y que realizan un valioso aporte en la creación de una obra”, destacó la cineasta.



Cine independiente

El Bafici se extenderá hasta el 22 de abril próximo. Esta edición contará con la proyección de 400 filmes, de los cuales 107 son premieres mundiales y 99 son películas procedentes de Estados Unidos y América Latina.

Durante 11 días, la ciudad de Buenos Aires se dividirá en 36 sedes distribuidas en 15 barrios para disfrutar lo mejor de lo que casi todos se pierden.