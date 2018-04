Granata y Navarro, en  un duro cruce

Recién comenzado PH, Podemos Hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff en la pantalla de Telefe los sábados a la noche, se produjo un tenso enfrentamiento entre Amalia Granata y Roberto Navarro.

Es que tras la pregunta del conductor sobre quiénes se habían sentido acosados o difamados por los medios, el periodista y la actriz pasaron al frente para contar sus experiencias. Luego de que Andy le preguntara al periodista si él se había pasado dando información y este respondiera que no, Granata no pudo contenerse. “Tengo un amigo personal que la ha pasado muy mal por dichos de él al aire, y están en juicio”, lanzó. Amalia le dijo que se refería a Álvaro Sicarelli, y Navarro fue tajante: “He dicho la verdad, pero eso es político, no es personal”. En seguida, Granata lo acusó de decir que su amigo “vendía mujeres”.



“¿Qué? No, pará, estás inventando. Cómo voy a decir eso, jamás, jamás dije eso de nadie”, y ante la insistencia de Granata, el periodista agregó: “Disculpame, te quiero decir que estás mintiendo. Si decís que yo dije que vendía mujeres, yo jamás dije eso. Ni de él ni de nadie, no es mi área, mi área es la política”. Y Amalia agregó: “Estamos hablando de la difamación y me parece que, saquémonos las caretas, vos también has difamado a mucha gente desde tu programa”.

En otro pasaje del programa, Kusnetzoff le recordó cuando dijo que Daniel Scioli había vencido a Mauricio Macri “por amplia diferencia”, y aunque trató de aclararlo, la producción puso el video donde dijo “Scioli ganó por una amplísima diferencia. Yo diría por más de 3 millones de votos”.