Vándalos destrozan las cubiertas de cinco autos a metros del hospital

Los vándalos y delincuentes parecen haberse ensañado con Cerrillos. A las pocas horas del atraco con arma blanca a un joven que llevaba una pastafrola para su abuela, a tres cuadras de la comisaría local, ayer por la madrugada al menos cinco vehículos amanecieron con las cubiertas destrozadas, entre otros daños. El ataque a los automóviles ocurrió sobre calle Libertad, en inmediaciones del hospital Santa Teresita.

Sin lugar a dudas se trata de otro hecho de inseguridad que pega de lleno en una comunidad acostumbrada a vivir en cierta calma.

Los vecinos no recuerdan hechos de esta magnitud y logran comprender la saña de los agresores. “Es el daño por el daño mismo. Están pasando cosas a las que no estamos acostumbrados. El otro día a un chico en plena tarde en el Bº Antártida Argentina lo quisieron apuñalar para robarle, ahora destrozaron los autos estacionados cerca del hospital, por nombrar solo algunos hechos de inseguridad. Estamos con miedo. Alguien tiene que hacer algo. Le pedimos a las autoridades que reaccionen. La policía tiene que investigar, no solo patrullar”, expresó un vecino de calle Libertad.



Hace pocos días, un supermercado ubicado sobre la avenida General Güemes sufrió dos robos en menos de una hora y a principios de este año, una adolescente fue golpeada por un grupo de menores que ocasionalmente transitaba por el céntrico Bº Antártida, para robarle el celular. A esto se suma el asalto a una pollería ubicada en Güemes y Hugo Saravia Cánepa y los robos a un ciber donde funciona un rapipago y a una carnicería; ambos ubicados en la avenida principal, por nombrar solo alguno de los hechos que conmovieron a la comunidad cerrillana en los últimos meses.