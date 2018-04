José Luis Gioja: “Barrionuevo es dirigente de un sector muy minoritario del gremialismo”

En una entrevista exclusiva con El Tribuno de Jujuy, el exgobernador sanjuanino aseguró ayer que la decisión de María Servini de Cubría “fue una burda operación política”. Además, señaló que a Juan Manuel Urtubey -quien dijo que la intervención podría normalizar el partido- “lo va a juzgar la gente cuando vote y sus compañeros”. “Hay un hilo conductor entre la intervención del PJ y la detención de Eduardo Fellner, que es la judicialización de la política”, concluyó.

¿Cómo cree que va a terminar la intervención del Partido Justicialista Nacional?

Lo primero que tengo que decir es que fue una burda operación política. Fue ilegal porque no tiene ninguna legalidad la decisión de la jueza e ilegítima porque no tiene apoyo de casi ningún sector del peronismo. Hicimos la apelación correspondiente y tengo entendido que hasta el lunes tiene plazo la jueza para resolver: tiene que elevar el expediente a la Cámara y ahí creo que corre vista al fiscal y demás. No ha habido intervención del fiscal y solo hubo intervención de una de las partes, la que en un día presentó el escrito de denuncia y se resolvió en menos de 24 horas.

Una de las cosas que no quedó clara de la decisión de Servini de Cubría es por qué nombró a Luis Barrionuevo...

Eso hay que preguntárselo a la jueza, yo no quiero hablar mal de ningún compañero, pero me parece que es absolutamente inoportuno porque es un dirigente de un sector muy minoritario del gremialismo. Insisto, me parece que esto es una operación política que tiene muchas manos negras detrás, y la principal estoy seguro que es la oficialista.

¿En que se basa para afirmar que el Gobierno está detrás de esta decisión?

¿A quién beneficia y a quién perjudica? Perjudica al principal partido de la oposición que está transitando un camino duro, difícil y lleno de cornisas hacia la unidad y hoy vienen y ponen un tapón a eso. Quieren hacer un peronismo que se vea como que todo es pelea y no es así, el peronismo tiene mucha vida interna y estamos transitando caminos de unidad. No hay mal que por bien no venga, creo que esto está sirviendo para que entendamos definitivamente que el adversario no está adentro del peronismo sino que está afuera.

El dirigente peronista Julio Bárbaro dijo que “Durán Barba hubiese aconsejado que se quede Gioja por veinte años”. ¿Cómo tomó esos dichos?

No le doy entidad a ese señor porque la verdad es que no lo conozco ni se quién es. No le conozco trayectoria dentro del justicialismo. No le doy ninguna identidad.

El gobernador Juan Manuel Urtubey afirmó que la intervención “puede servir para normalizar el partido”, ¿lo sorprendieron esas declaraciones?

No, no, porque es consecuente con lo que él viene haciendo. Yo no lo voy a juzgar, lo va a juzgar la gente cuando vote y lo van a juzgar los compañeros.

¿Le llamó la atención la ausencia de casi todos los gobernadores peronistas en el acto del miércoles?

No, porque fue todo muy rápido. Habíamos convocado al partido y en esa mañana cambiamos de local, sesionamos más temprano y muchos llegaron después o no llegaron. Yo después me reuní con gobernadores y vi el comunicado que hicieron. La verdad es que yo siempre le busco el lado positivo a las cosas. Lo importante es que en esa reunión habían presidentes de casi todos los partidos justicialistas de las provincias. No estuvo el de Salta y no estuvo el de Córdoba, pero sí el de Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, el de Buenos Aires. Me parece que fue una muy buena reunión.

Trascendió que Eduardo Duhalde podría haber estado detrás de la intervención, ¿cree que fue así?

El exgobernador (Daniel) Scioli me dijo que no y me pasó el teléfono a mí y Duhalde me ratificó que no estaba en esto y yo debo creerle. Que hay manos negras, hay manos negras por supuesto. El peronismo tiene que avanzar en el camino de la unidad, no puedo hacer nombres propios.

Usted dice que están trabajando por la unidad pero la jueza argumentó justamente la falta de unidad para intervenir el partido...

Eso lo tiene que decir alguien de la política, no un juez. La mejor evidencia de todo esto es que hace veinte días atrás hicimos una reunión del Consejo donde estuvo el presidente del PJ jujeño Rubén Rivarola y otros dirigentes porque normalizamos el PJ de Jujuy. Ese día sacamos un documente fuerte sobre la realidad de la Argentina. Les habrá molestado eso a lo mejor, es una torpe operación política.

La intervención del PJ y la detención de Eduardo Fellner fueron casi simultáneas, ¿ve alguna similitud entre una cosa y la otra?

Yo creo que hay un hilo conductor, que es el de judicializar la política. Largan cortinas de humo permanentemente. ¿Por qué no investigan a (Luis) Caputo que se disparó del Congreso porque no podía explicar sus offshore? ¿Por qué no meten en cana al segundo de Caputo que está cobrando del principal banco que coloca deuda externa argentina? Trascendió en una revista que el ministro de Hacienda (Nicolás Dujovne) tiene oscuros negocios no se con quién. El ministro de Energía (Juan José Aranguren) es el dueño de una petrolera internacional y aumenta el combustible y el gas: eso no va para el Estado, va todo para las empresas. También se conoció que el fiscal que desplazaron en la causa de Correo Argentino dijo en un escrito que el ministro de Defensa (Oscar Aguad) se venía juntando incluso con el propio presidente y que era mentira que se había enterado tarde de lo del ARA San Juan. Y resulta que detienen un dos veces gobernador y expresidente de la Cámara de Diputados. ¿A dónde se va a escapar? Esto de las prisiones preventivas lo manejan exclusivamente para las cortinas de humo y para los shows que montan para tapar la corrupción de guante blanco que están haciendo ahora.

¿Puede ser que la intervención del PJ se haya hecho para facilitar la entrada de Sergio Massa?

La verdad es que no lo sé. No voy a hacer ningún nombre propio. Hemos recibido solidaridades y repudios a la intervención de casi todo el arco del justicialismo y de la oposición, porque también recibimos del Partido socialista, del Partido Comunista, del Partido de los Trabajadores, declaraciones del propio Ricardo Alfonsín repudiando el hecho. Creo que el arco democrático de la Argentina no está de acuerdo con estas cosas, no sirven, relajan las instituciones de la democracia y en definitiva relajan la democracia.

¿Piensa que esta intervención le resta chances electorales al peronismo de cara a 2019?

Obviamente que nos afecta. Primero porque nos hace perder tiempo, porque nos pone nerviosos a todos, porque genera un estado de situación que no puede ser. Sin embargo, esto nos está despertando la llama esa que nos dieron Evita y Perón para no bajar los brazos, para no bajar en nuestras convicciones, para pelearlas a todas y para definitivamente con el voto y con un muy buen programa desplacemos a los que hoy están gobernando en diciembre del año que viene.